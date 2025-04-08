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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الصين تتعهد بمحاربة الرسوم الجمركية الأمريكية حتى النهاية من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 03:14 مساءً - العربية نت _ تعهدت وزارة التجارة الصينية اليوم الثلاثاء بمحاربة الرسوم الجمركية الأمريكية “حتى النهاية”، في رد على تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم جديدة بنسبة 50% على واردات ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وقال متحدث باسم الوزارة “إن تهديد الولايات المتحدة بزيادة الرسوم الجمركية على الصين خطأ مضاعف يكشف مجددا عن طبيعة الابتزاز لدى الولايات المتحدة”.
وأكد: “لن تقبل الصين هذا أبدا. وإذا أصرت الولايات المتحدة على انتهاج طريقها الخاص، فستحاربه الصين حتى النهاية”.
أضاف “إذا صعّدت الولايات المتحدة من إجراءاتها الجمركية، فإن الصين ستتخذ إجراءات مضادة صارمة لحماية حقوقها ومصالحها”.
وأدت قرارات ترامب بفرض رسوم جمركية شاملة إلى زعزعة الاقتصاد العالمي، كما أثارت مخاوف من حدوث ركود دولي.
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وكشفت بكين، المنافس الاقتصادي الرئيسي لواشنطن، عن قرار بفرض رسوم جمركية مضادة بنسبة 34% على السلع الأمريكية من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ الخميس.
لكن وزارة التجارة الصينية حضت أيضا الولايات المتحدة على الانخراط في “حوار متكافئ” لإيجاد حل للحرب التجارية المتفاقمة، مشيرة إلى أنه “لا يوجد رابحون في حرب تجارية”.
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