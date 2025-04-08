نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسعار الذهب تتراجع بأكثر من 2% بدعم من صعود الدولار من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 11:12 صباحاً - سي إن بي سي_ تراجعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بأكثر من 2% خلال تعاملات اليوم الاثنين، مع لجوء المستثمرين إلى الدولار كملاذ آمن بعد أن أثارت الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضتها الولايات المتحدة مخاوف من ركود عالمي.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنحو 2.3% في الساعة 19:01 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين ليصل إلى 2957.59 دولار للأونصة.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2% عند التسوية لتسجل 2973.60 دولار، بحسب وكالة .

مع ذلك، ظل المحللون متفائلين بشأن الذهب وسط الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقال كبير محللي السوق في Tradu.com، نيكوس تزابوراس: “يتراجع الذهب مع لجوء المستثمرين إلى السيولة النقدية وغيرها من الملاذات الآمنة مثل الفرنك السويسري والين الياباني وسط اضطرابات السوق، مما يخلق خطر حدوث تصحيحات أعمق”.

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وارتفع الدولار مقابل العملات المنافسة، مبتعداً عن أدنى مستوى له خلال ستة أشهر والذي لامسه في تعاملات الأسبوع الماضي. وتؤدي زيادة الدولار إلى ارتفاع تكلفة الذهب على حائزي العملات الأخرى.

يأتي ذلك في الوقت الذي تراجعت فيه المؤشرات الرئيسية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، حيث يستعد مؤشر S&P 500 لتأكيد وجود سوق هبوطية، بينما ارتفعت مؤشر التقلبات مع عدم إظهار الرئيس الأميركي دونالد ترامب أي إشارة للتراجع عن خططه المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وقال رئيس استراتيجية السلع في Saxo Bank، أولي هانسن: “بمجرد أن تهدأ الأمور، ستلعب مخاطر الركود المتزايدة، وضعف الدولار، وانخفاض العائدات الحقيقية، وتوقعات خفض أسعار الفائدة بشكل أكبر، دورًا في دعم انتعاش الذهب”.

وتشير العقود الآجلة في الوقت الحالي إلى تخفيضات في معدلات الفائدة من الاحتياطي الفدرالي الأميركي بنحو 120 نقطة أساس بحلول ديسمبر، حيث تتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 47% تقريباً لخفض معدل الفائدة الأميركي خلال شهر مايو.

وينتعش الذهب في بيئة معدلات الفائدة المنخضة لأنه لا يدر عائداً.

وقال أولي هانسن: “لا يزال تصحيح الذهب سطحياً نسبياً، مع ثبات مستويات الدعم الرئيسية، وأبرزها خط الاتجاه من أقل مستوى سجله في يناير عند 2975 دولاراً، قبل أعلى مستوى سجله في فبراير عند 2955 دولاراً”.

وسجل الذهب أعلى مستوياته على الإطلاق عند 3167.57 دولار يوم الخميس الماضي، بدعم من طلب قوي على الملاذات الآمنة وسط حالة من عدم اليقين الجيوسياسي ومشتريات قوية من البنوك المركزية.

وعن أسعار المعادن الأخرى، زادت أسعار الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.9% لتصل إلى 30.12 دولار للأونصة، متعافيةً من أقل مستوياتها خلال سبعة أشهر تقريباً والذي وصلت إليه خلال وقت سابق من تعاملات الاثنين.

وتراجع البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 0.8% ليبلغ 909.07 دولار، بينما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% ليصل إلى 906 دولارات.