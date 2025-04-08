وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي: الرد على رسوم ترامب سيكون…

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 10:10 صباحاً - سمر السيد_ عقد وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي مناقشات اليوم الاثنين بشأن العلاقات التجارية مع الولايات المتحدة في ضوء الرسوم التجارية التي فرضتها إدارة ترامب على التكتل الدولي.

وقال بيان صحفي منشور على موقع مجلس الاتحاد الأوروبي إنه في ضوء التطورات الأخيرة، وخاصًة فرض التعريفات الجمركية الأمريكية، قيّم الوزراء تأثير هذه التعريفات الجديدة واستكشاف إمكانية التفاوض على حلول مقبولة للطرفين .

وبالإضافة إلى رد الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألمنيوم، والذي يجري إعداده حاليا، تناول الوزراء أيضا إمكانية اتخاذ تدابير مضادة متناسبة أخرى إذا لزم الأمر.

وأعرب ميخال بارانوفسكي، وكيل وزارة الدولة للتنمية الاقتصادية والتكنولوجيا في بولندا عن أسفه للرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة، ويؤكد التزام الاتحاد بالحوار، سعيًا للتوصل إلى حل تفاوضي مقبول لكلا الطرفين.

وأضاف أن اجتماع اليوم يُظهر وحدة الدول الأعضاء وعزمها على الدفاع عن مصالح المواطنين والشركات على حد سواء، مؤكدًا دعم المفوضية الأوروبية، وسيكون رد الاتحاد حازمًا.

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وفي المستقبل، سوف تقوم المفوضية والدول الأعضاء بتقييم أي تدابير أمريكية جديدة محتملة، فضلاً عن الرسوم الجمركية الأخيرة التي تم الإعلان عنها بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي.

وأكد البيان أن الهدف هو ضمان أن يظل نهج الاتحاد الأوروبي متوازنا وفعالا،

ويحمي مصالحه الاقتصادية مع إبقاء الباب مفتوحا للحلول المفيدة للطرفين.وبلغت قيمة التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في عام 2023 نحو 1.6 تريليون دولار، تمثل 30% من التجارة العالمية في السلع والخدمات و43% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقًا للبيانات المنشورة على موقع الاتحاد.