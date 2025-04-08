مال وأعمال

قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة…

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  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 1/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 2/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 3/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 4/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 5/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 6/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 7/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 8/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 9/10
  • قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر قادة مصر وفرنسا والأردن يجرون مكالمة هاتفية مع ترامب لمناقشة… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 8 أبريل 2025 01:11 صباحاً - دوت الخليج_ أجرى قادة مصر وفرنسا والأردن، اليوم الاثنين، مكالمة هاتفية مشتركة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على هامش القمة الثلاثية التي عقدت في القاهرة في 7 أبريل 2025.

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وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن القادة الثلاثة ناقشوا مع الرئيس ترامب سبل ضمان وقف إطلاق النار بشكل عاجل في قطاع غزة، مؤكدين ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين على الفور.

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وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمي أن القادة الثلاثة شددوا  على أهمية تهيئة الظروف المناسبة لتحقيق أفق سياسي حقيقي وتعبئة الجهود الدولية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني، واستعادة الأمن والسلام للجميع، وتنفيذ حل الدولتين، مشيراً إلى أن القادة الثلاثة والرئيس ترامب اتفقوا على البقاء على اتصال وثيق.

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وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك التأكيد على أهمية الاسراع  بتحقيق السلام في اوكرانيا بما يتماشى مع القانون الدولي والحاجة المشتركة للأمن والاستقرار الدوليين.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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