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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة ألاميدا توقع اتفاقية تعاون مع «فيليبس» لتعزيز خدمات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 07:15 مساءً - شاهندة إبراهيم – أعلنت مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، توقيع اتفاقية تعاون مع شركة «فيليبس» المتخصصة في مجال التكنولوجيا الصحية، بهدف توفير حلول مطوّرة لتحسين خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى على مستوى الجمهورية.
وبحسب بيان الشركة، توفر هذه الشراكة أحدث الحلول والتقنيات الابتكارية للنهوض بقطاع الرعاية الصحية بالمنطقة، كما تضمن تبني حلول التكنولوجيا الطبية المطوّرة والتوسع في نطاق تغطية الخدمات الطبية مع مراعاة أعلى معايير الجودة في مجال الرعاية الصحية.
ويتطلع الطرفين إلى تحسين نتائج المرضى وجودة خدمات الرعاية الصحية عبر توفير أحدث المعدات والحلول الطبية في شبكة مرافق الرعاية الصحية التابعة لمجموعة ألاميدا في مصر.
وفي هذا السياق، أشار الدكتور فهد خاطر، رئيس مجلس إدارة مجموعة «ألاميدا للرعاية الصحية»، إلى أهمية
هذه الشراكة في توفير أحدث الخدمات الطبية على نطاق أوسع بفضل الخبرة التي تحظى بها شركة «فيليبس» في مجال تكنولوجيا الرعاية الصحية.
وأضاف خاطر أن هذه الشراكة تهدف إلى تحسين جودة خدمات الرعاية المقدمة وتعزيز الكفاءة التشغيلية في جميع مرافق ألاميدا الصحية، لتلبية احتياجات قطاع الرعاية الصحية في مصر.
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ومن جانبه، قال أحمد مخلوف، مدير عام وقائد منطقة شمال إفريقيا في فيليبس، إن هذه الشراكة تتجاوز كونها رؤية مشتركة؛ فهي تمثل التزامًا حقيقيًا بتحسين حياة المرضى في جميع أنحاء البلاد من خلال دمج خبراتنا في تكنولوجيا الرعاية الصحية مع التزام مجموعة ألاميدا بتقديم رعاية طبية عالية الجودة.
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