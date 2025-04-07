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نعرض لكم الان تفاصيل خبر جولدمان ساكس يرفع احتمالات ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 45% من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 06:14 مساءً - سي ان بي سي _ رفع بنك جولدمان ساكس احتمالات حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي إلى 45% خلال الأشهر الـ12 المقبلة، ليلتحق ببنوك استثمارية أخرى قامت بتعديل توقعاتها في ظل المخاوف من حرب تجارية تعصف بالأسواق بعد فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رسوماً جمركية شاملة.
وقد رفع جولدمان احتمالات الركود في الـ12 شهراً المقبلة من تقدير سابق بلغ 35% بعد تشديد حاد في الأوضاع المالية وزيادة عدم اليقين السياسي، وهو ما من المرجح أن يؤدي إلى تراجع في الإنفاق الرأسمالي أكثر مما كان البنك قد افترضه في السابق.
رفعت عدة بنوك استثمارية توقعاتها بشأن مخاطر الركود الأسبوع الماضي، حيث وضع جيه. بي. مورغان احتمالات حدوث ركود في الولايات المتحدة والعالم عند 60%.
وكان جولدمان ساكس قد رفع احتمال حدوث ركود في الولايات المتحدة إلى 35% بعد أن كان 20% فقط في الشهر الماضي، مشيرة إلى أن الأسس الاقتصادية لم تعد قوية كما كانت في السنوات السابقة.
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