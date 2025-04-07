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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مصر وفرنسا توقعان اتفاقيات شراكة استراتيجية تشمل قطاعات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 7 أبريل 2025 05:08 مساءً - العربية نت _ وقع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الإثنين، اتفاقيات شراكة استراتيجية في قطاعات النقل والصحة والتعليم.
وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، إن مصر خسرت نحو 7 مليارات دولار خلال عام 2024 من إيرادات قناة السويس.
من جانبه قال الرئيس إيمانويل ماكرون، إن مصر تعد شريكا استراتيجيا لفرنسا، مؤكدا على دعم الاستقرار في مصر في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها.
وأضاف:”ندعم مصر في ظل الأزمات بالمنطقة”.
وتابع :”نواصل دعم المحادثات بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية لدعم الاقتصاد المصري”.
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