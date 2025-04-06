مال وأعمال

ملف.. فرص كبيرة تنتظر صناديق الاستثمار في الذهب

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. فرص كبيرة تنتظر صناديق الاستثمار في الذهب من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 07:11 مساءً - باره عريان _ أجرت «دوت الخليج» نقاشًا موسعًا مع قيادات سوق المال حول أداء صناديق الاستثمار في الذهب بمصر، ومدى نجاحها في تحقيق الهدف المرجو منها، لا سيما بعد أن أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن وجود طلبات جديدة لتأسيس صناديق للاستثمار بالذهب، كما تطرقت أيضًا إلى التحديات التي حالت أمام تحقيق معدلات أكبر.

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وفي هذا السياق أكدوا أن وجود طلبات جديدة لتأسيس صناديق استثمار بالذهب لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يبرهن نجاح تلك التجربة، التي لاقت صدى جيدًا لدى المؤسسات والأفراد، متوقعين ازدياد الإقبال عليها خلال الفترة القادمة. ونوهوا إلى أن تغيير القوانين لإقامة صناديق الذهب كانت بمثابة طفرة حقيقية وغير مسبوقة، برهنت على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة لهذا الأمر، بدعم من رئيس الوزراء.

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وأجمعت الآراء على استفادة صناديق الذهب من القفزات السعرية التي شهدها المعدن الأصفر عالميًّا ومحليًّا، وهو ما انعكس على أرباحها، لافتين إلى أن تلك الارتفاعات جاءت نتيجة التحركات بسعر العملة، والأحداث الجيوسياسية، والمستجدات العالمية، الأمر الذي كان له انعكاس كبير على العائد الاستثماري.

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وأشاروا إلى أنه على الرغم من الإقبال الكبير الذي شهدته تلك الصناديق، إلا أنها لم تصل إلى الأحجام المرجوة منها حتى الآن، حيث كانت الآمال تتجه نحو اقتناص نسبة تتراوح بين 10% و15% من حجم تداول الذهب في السوق المصرية، وذلك نتيجة بعض العوامل التي حالت دون تحقيق معدلات أكبر.

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وتطرقوا إلى تلك العوامل التي اعتبرها البعض تحديات، في حين وجدها البعض الآخر عوائق حالت دون بلوغ المستهدفات، لافتين إلى أن اعتياد المستثمرين على اقتناء الذهب المادي بين أيديهم، يعد أكبر تحد تواجهه الصناديق في مصر، فضلًا عن عدم وجود عدد كبير من مقدمي الخدمات في سوق صناديق الاستثمار في الذهب.

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في حين رأى البعض أن ارتفاع التكلفة الخاصة بالصناديق، أكبر عائق حال دون تحقيق الهدف المرجو منه، فضلًا عن الاختلافات بين مواعيد العمل في محال الذهب والصناديق، التي تتيح القدرة على الوصول إلى الذهب بصورة أكبر من الوثائق، لا سيما في ظل عدم انتشار هذه الصناديق بشكل كاف يضاهي سوق الذهب في مصر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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