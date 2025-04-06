مسؤول بالرقابة المالية: 1.6 مليار جنيه حجم الاستثمارات…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 06:14 مساءً - بارة عريان _ كشف مصدر مسؤول بالهيئة العامة للرقابة المالية، عن ارتفاع حجم الاستثمارات في صناديق الذهب الثلاثة بالسوق المصرية، لتسجل 1.6 مليار جنيه في مارس 2025.

وقال في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، إن عدد المستثمرين بصناديق الذهب ارتفع إلى 179,927 مستثمرًا، متوقعًا زيادة الإصدارات خلال الفترة المقبلة.

وأكد على حصول رابع صناديق الاستثمار في الذهب على التراخيص اللازمة للتأسيس، منوهًا إلى أنه يجري فتح باب الاكتتاب في وثائقه، وكشف عن أن هناك صندوقًا آخر في المراحل النهائية من استصدار الإجراءات والموافقات اللازمة للتأسيس، فضلًا عن وجود شركات أخرى تقوم حاليًا بالاستفسار من الهيئة عن الاشتراطات والإجراءات اللازمة للتقدم للحصول على رخصة تأسيس صناديق استثمار في المعادن.

ويضم السوق 3 صناديق للاستثمار في الذهب، حيث تم إطلاق أول صندوق مصري للاستثمار في الذهب في شهر مايو 2023، وهو صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold) من قبل شركة أزيموت مصر للاستثمار، فيما تم إطلاق صندوق ثاني في يناير 2024، وهو صندوق بلتون إيفولف للاستثمار في الذهب «سبائك»، وكذا تم إطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب خلال يونيو 2024، وهو صندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».