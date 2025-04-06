الخطيب: تعزيز التعاون مع بريطانيا في مجالات الهيدروجين…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد _ التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالسفير البريطاني لدي مصر، جيفري آدامز، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

أكد الوزير أن مصر تعد وجهة متميزة للإنتاج والتصدير، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات الحيوية.

أضاف أن مصر تتمتع بميزة تنافسية في مرحلة ما بعد الإنتاج، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين الذين يبحثون عن فرص واعدة في المنطقة.٠

واستعرض الخطيب الإصلاحات التي شهدتها السياسات التجارية في مصر، مشيراً إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاعات الهيدروجين الأخضر، والطاقة، والسياحة، والفنادق.

من جانبه، أشاد السفير جيفري آدامز بمناخ الاستثمار الآمن في مصر، مشيرًا إلى وجود استثمارات بريطانية كبيرة في السوق المصري من قبل شركات بريطانية رائدة، خاصة في قطاعات صناعة الأدوية والصناعات التحويلية.

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأضاف أن بريطانيا تتطلع إلى توسيع استثماراتها في مصر، نظرًا للموقع الجغرافي المتميز وتكاليف الإنتاج والشحن التنافسية.