سامح الترجمان: طرح صناديق جديدة للاستثمار في الذهب.. قريبا

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - بارة عريان _ كشف الدكتور سامح الترجمان الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، عن أن حجم الأصول المدارة في صناديق الاستثمار في الذهب الثلاثة تقدر بنحو مليار و600 مليون جنيه.

وأضاف في تصريحات خاصة لجريدة دوت الخليج، عن أن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر يتراوح بين 15% و65%، وذلك استنادًا إلى أسعار الذهب وقت بدء الاكتتاب في كل صندوق، موضحًا أن الصناديق الثلاثة، هي صندوق «إي زد- جولد» (AZ-Gold)، وصندوق بلتون إيفولف «سبائك»، وصندوق استثمار شركة الأهلي لإدارة الاستثمارات المالية وإيفولف للاستثمار في الذهب ذو العائد اليومي التراكمي – «دهب».

وقال الترجمان إن عدد المؤسسات المالية التي لديها رغبة في منتجات مالية قائمة على الذهب الفعلي متزايدة، خاصة صناديق الاستثمار، مؤكدًا أنه سيتم طرح صناديق أخرى قريبًا، ونوه بأن عدد المتعاملين على صناديق الاستثمار تخطى 160 ألف عميل.

وعن التحديات التي تواجه صناديق الاستثمار بالذهب خلال عملها بالسوق، أوضح أن أكثر ما يواجه تلك الصناديق في مصر، هو اعتياد المستثمرين على اقتناء الذهب المادي بين أيديهم، لافتًا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تزايد الوعي والإدراك حول ما يقدمه صندوق الاستثمار من سيولة، بالإضافة إلى شفافية الأسعار، وتأمين الأصول بالصندوق.

ويرى سامح الترجمان أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار الذهب العالمية حاليًا، ستسفر عن زيادة الإقبال على صناديق الاستثمار في الذهب، نظرًا لما يمثله الذهب من ملاذ آمن، من شأنه الحفاظ على القيمة في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية.