أحمد أبو السعد: 70% العائد على صندوق AZ-Gold منذ إنشائه ..…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - بارة عريان _ أكد أحمد أبو السعد الرئيس التنفيذي لشركة أزيموت مصر أن العائد على صندوق «AZ-Gold» بلغت نسبته 70%، منذ إنشاء الصندوق في مايو 2023، لافتًا إلى أن عدد المتعاملين على الصندوق تخطى 200 ألف مستثمر، منهم ما يفوق 90 ألف مستثمر ما زالوا موجودين به حتى الآن، منوهًا إلى أن حجم الصندوق يقدر بنحو 1.2 مليار جنيه.

وقال أبو السعد إن هناك توازنًا بين استثمارات المؤسسات والأفراد في صندوق «AZ-Gold»، لافتًا إلى أن السياسة الاستثمارية للصندوق تتسم بكونها سلبية، حيث تعتمد بشكل رئيسي على تنفيذ تعليمات العميل، لشراء الذهب.

أضاف أن صناديق الذهب تمثل طفرة حقيقية وفكرة متميزة تم إدخالها إلى السوق المصرية في 2023، بإطلاق صندوق «AZ-Gold» من قبل شركة أزيموت، والذي يعد أول صندوق للاستثمار بالذهب في مصر، وذلك بعد تعديل العديد من التشريعات مع الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويرى أحمد أبو السعد أن السماح بقيد شركات حفظ للمعادن مرخصة من البنك المركزي المصري المصري، في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، تتسم بكونها خطوة إيجابية، لافتًا إلى أنها جاءت استجابة للمقترحات التي تقدم بها للهيئة، الأمر الذي يعكس المرونة والتعاون بين الهيئة والجهات العاملة بالسوق، منوهًا إلى وجود نقاط أخرى سيتم المطالبة بتطويرها، مفضلًا عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي.