إيهاب رشاد: القفزات السعرية انعكست بشكل واضح على أداء صناديق…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - بارة عريان _ قال إيهاب رشاد نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنج للاستثمارات المالية إن القفزات السعرية التي شهدها الذهب عالميًّا ومحليًّا، انعكست بشكل واضح على أداء صناديق الاستثمار بالذهب في مصر، الأمر الذي يبرهن على كون المعدن الأصفر مخزنًا آمنًا للقيمة، إلى جانب كونه أداة استثمارية متميزة.

الارتفاعات العالمية بالتزامن مع زيادة سعر الدولار في مصر حققت أرباحًا مزدوجة للصناديق

وأشار إلى أن بعض الصناديق حققت عائدًا استثماريًّا تخطى 60%، منذ بداية عملها في السوق، مرجعًا ذلك إلى الارتفاعات السعرية التي شهدها الذهب على مستوى العالم، وهو ما تزامن مع ارتفاع سعر صرف الدولار في مصر، مما أسفر عن ازدواج في الأرباح، نتيجة وجود فرق في العملة، فضلًا عن السعر العالمي المتزايد.

ونوه رشاد إلى أن السماح بتأسيس شركات لحفظ المعادن تعد خطوة أساسية، من شأنها منح الثقة للمستثمر في تلك الصناديق، بأن الأصول المُدارة من الذهب موجودة في خزائن مؤمنة وخاضعة لرقابة وإشراف كل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وهو ما يعني وجود انعكاس حقيقي للوثيقة متمثلًا في ذهب فعلي.

وأكد إيهاب رشاد في تصريحات سابقة لنشرة دوت الخليج، أن الشركة تستهدف إطلاق صندوق «ذهب مباشر» بالشراكة مع شركة إيفولف القابضة للاستثمار، منوهًا إلى أن شركة مباشر Trade ستقوم بدور متلقي الاكتتاب، في حين تأتي شركة إيجي كاش ضمن قائمة الشركاء، كأمين حفظ الذهب، لافتًا إلى أنه سيتم الإعلان عن فتح باب الاكتتاب قريبًا.

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وأوضح أنه من المقرر أن يكون حجمه المبدئي 10 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن السياسة الاستثمارية للصندوق ستقوم بشكل أساسي على الاستثمار في الذهب. ونوه بأنه في حال حدوث تراجع في أسعار الذهب، سيتم القيام بالاستثمار بنسبة محددة في بدائل استثمارية أخرى، مثل أدوات الدخل الثابت، مضيفًا أن شركة مباشر هي التي ستكون منوطة بإدارة الاستثمارات هذا الصندوق.