نعرض لكم الان تفاصيل خبر ملف.. التعريفات الأمريكية تفتح الأبواب أمام الصادرات المصرية من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 05:08 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ تشهد السوق المصرية فرصًا متزايدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الصادرات، في ضوء التغيرات المفاجئة في السياسات التجارية الأمريكية، وعلى رأسها فرض رسوم جمركية مرتفعة على واردات بعض الدول المنافسة.

وقد أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأسبوع الماضي، عن فرض حزمة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات قادمة من عشرات الدول، في خطوة وصفها بأنها «ولادة جديدة للصناعة الأمريكية».

وشملت الرسوم الجديدة مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات بنسبة 10%، إلى جانب الأردن بنسبة 20%. كما طالت الإجراءات قوى اقتصادية كبرى، حيث تم فرض رسوم بنسبة 34% على الصين، و20% على الاتحاد الأوروبي، و46% على فيتنام، و32% على تايوان، و24% على اليابان، و10% على المملكة المتحدة، و25% على كوريا الجنوبية.

ويرى خبراء في قطاع المنسوجات والحاصلات الزراعية أن هذه التطورات قد تشكل نقطة تحول لصالح الصناعات التصديرية المصرية، خاصة في ظل استفادة بعض القطاعات الحيوية، مثل الملابس الجاهزة والمنسوجات، من الاتفاقيات التجارية التي تضمن نفاذًا معفيًّا من الرسوم إلى الأسواق الأمريكية.

ويشير الخبراء إلى أن ارتفاع التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات بعض الدول المنافسة لمصر ـوالتي تجاوزت في بعض الحالات 40%ـ يوفر فرصة ذهبية أمام المنتجين المصريين لتعزيز حصتهم في السوق الأمريكية، لا سيما في ظل اتجاه المشترين العالميين نحو إعادة توزيع مصادر توريدهم بحثًا عن بدائل أقل تكلفة. ويؤكد هؤلاء أن مصر، بما تمتلكه من بنية تحتية صناعية متطورة نسبيًّا، وبيئة أعمال مستقرة، وتكلفة إنتاج تنافسية، تبدو مؤهلة بقوة لاقتناص هذه الفرصة إذا ما تم اتخاذ خطوات سريعة وفعالة.

تابعنا على | Linkedin | instagram

في الوقت نفسه، يرى متخصصون في قطاع الحاصلات الزراعية أن التأثيرات السلبية المحتملة على الصادرات المصرية ستكون محدودة، بل إن الأزمة قد تُترجم إلى مكاسب على صعيد تدفق الاستثمارات الدولية، لا سيما في الصناعات التحويلية والزراعية، مع إمكانية استقطاب تحالفات إستراتيجية جديدة تسهم في توسيع قاعدة الإنتاج وزيادة القدرة التنافسية في الأسواق الخارجية.

وبالرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، يلفت الخبراء إلى تحديات ما زالت تعوق استغلال تلك الفرصة بالشكل الأمثل خاصة في صناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات، في مقدمتها نقص الأراضي الصناعية المرفقة، واعتماد كثير من المصانع على تكنولوجيا إنتاج متقادمة، فضلًا عن غياب العمالة الفنية المدربة. ويؤكدون أن تجاوز هذه التحديات يتطلب تنسيقًا وثيقًا بين الحكومة ومجتمع الأعمال، واتباع سياسات إنتاجية واستثمارية مرنة تتماشى مع متغيرات الاقتصاد العالمي.

علي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات وزيادة الصادرات

مجدي الوليلي: انخفاض حركة التجارة قد يؤدي إلى تراجع الملاحة في قناة السويس

مجدي طلبة: الرسوم الجمركية الأمريكية فرصة ذهبية أمام صناعة الملابس

محمد عبد السلام: ضرورة توافر الأراضي الصناعية لتلبية الطلب الكبير المحتمل

عمرو فتوح: الرسوم الجمركية الأمريكية ستساهم في تعزيز تنافسية الاستثمار في مصر