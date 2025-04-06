نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجدي الوليلي: انخفاض حركة التجارة قد يؤدي إلى تراجع الملاحة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 04:11 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ رجح مجدي الوليلي عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات ورئيس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية، أن تكون التأثيرات الاقتصادية على الصادرات المصرية جراء أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة محدودة.

أشار في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن هذا التأثير سيقتصر في المقام الأول على حركة التجارة عبر قناة السويس، التي قد تشهد تراجعًا نتيجة لانخفاض التبادل التجاري بين الدول، مما يزيد من تعقيد الأزمة التي تعاني منها حاليًا بسبب الأوضاع في البحر الأحمر.

وأوضح الوليلي أن الأزمة الناتجة عن فرض الرسوم الجمركية الأمريكية ستؤدي إلى ضعف حركة الواردات إلى الولايات المتحدة، وهو ما سينعكس بدوره على حركة التدفقات التجارية عبر قناة السويس.

أضاف الوليلي أن فرض نسبة 10% من الرسوم على مصر سيؤثر بشكل مباشر على بعض القطاعات التصديرية المصرية إلى السوق الأمريكية، وعلى رأسها الملابس والمنسوجات، خاصةً في إطار اتفاقية «الكويز» التي تسمح بمزايا تجارية معينة، وهو ما يهدد بتراجع حجم صادراتها إلى الولايات المتحدة.

وتوقع الوليلي أن يتم اتخاذ إجراءات إضافية من جانب الأطراف المعنية نظرًا لوجود طرف آخر في الاتفاقية مع الولايات المتحدة.

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ومع ذلك، أشار إلى أن الأمور لم تحسم بعد، وأن معالم الأزمة لم تتضح بشكل كامل، مما يضيف حالة من الغموض حول تطورات الوضع في المستقبل القريب.

واعتبر الوليلي، الرسوم المفروضة على العديد من دول العالم، ومن أبرزها الصين، بنسب متفاوتة أمرًا غير مبرر، مؤكدًا أنه كان من الأفضل اتخاذ هذه الإجراءات بشكل تدريجي، وذلك لتفادي أي صدمات اقتصادية غير متوقعة.

وحذر من تسبب الإجراءات الجديدة في إعادة تصدير الأزمات للاقتصاد العالمي من جديد، جراء الارتفاع المحتمل لمعدلات الركود والتضخم بجانب ضعف التبادل التجاري، لا سيما أن الولايات المتحدة تعد من أكبر الأسواق المستوردة عالميًّا، الأمر الذي قد يؤدي إلى تراجع كبير في حركة التجارة العالمية ويؤثر سلبًا على العديد من الاقتصادات المتداولة مع السوق الأمريكية.

ضرورة التفاوض مع الدول المتأثرة بالرسوم لتصدير منتجاتها عبر مصر

وأكد الوليلي على ضرورة استغلال الوضع الحالي للتفاوض مع الدول التي تأثرت بنسب رسوم أعلى، من خلال إعادة تصدير منتجاتها عبر مصر كمنشأ مصري.

ونبه إلى أن هذا التوجه سيتيح لتلك الدول الاستفادة من الرسوم المنخفضة لمصر، ما يحد من التأثيرات السلبية لتنافسية تلك الدول في الأسواق الأمريكية.

وأشار الوليلي إلى أن الوقت الحالي يعد فرصة مناسبة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، من خلال إقامة تحالفات اقتصادية مع الشركات العالمية.

ونبّه إلي أن مصر يمكنها الاستفادة من الوضع الحالي لتعزيز نموها الاقتصادي، عبر استقطاب الاستثمارات في قطاعات متعددة، بما في ذلك الصناعات التحويلية والتكنولوجيا.

وفيما يتعلق بتأثير الرسوم الأمريكية على الصادرات الزراعية، أوضح الوليلي أن مصر لا تصدر منتجات زراعية طازجة إلى الولايات المتحدة، حيث يقتصر التصدير على المنتجات المجمدة فقط.

الحاصلات الزراعية تحظى بطلب كبير في أسواق أوروبا وآسيا

وأكد مجدي الوليلي أن المصنعات الزراعية المصرية تحظى بطلبات واسعة من عدة أسواق، في أوروبا ودول جنوب شرق آسيا بكميات تتخطي ما يتم إنتاجه.

وأشار إلى أن مصر قادرة على تحويل دفّة الصادرات من السوق الأمريكية إلى هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يتيح لها الاستفادة من الطلب المرتفع في تلك الأسواق.