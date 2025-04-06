نعرض لكم الان تفاصيل خبر علي عيسى: مصر تستفيد من الرسوم المنخفضة لجذب الاستثمارات… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 04:11 مساءً - محمد أحمد ويارا الجنايني _ قال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، إن الأسواق العالمية تشهد تحولًا كبيرًا جراء أزمة الرسوم الجمركية الأمريكية، ما أدى إلى انهيار البورصات العالمية وتراجع قيمة العملة الخضراء.

أشار عيسى في تصريحات لجريدة دوت الخليج، إلى أن القرارات المفاجئة التي تتخذها الولايات المتحدة تؤثر بشكل قوي على الأسواق.

وأوضح عيسى أن التركيبة التعريفية الجمركية تفرض رسومًا تتراوح بين 25% و34% على السلع الموجهة للسوق الأمريكية من دول جنوب شرق آسيا واليابان وأوروبا، ما يؤدي إلى زيادة أسعار السلع المستوردة من هذه الأسواق.

أضاف أن هناك طريقتين لتلبية الطلب على السلع في ظل هذه الأوضاع، الأولى تتمثل في زيادة الإنتاج في المصانع الأمريكية التي لا تعمل بكامل طاقتها، وهو ما يعد هدفًا أساسيًّا للقرار الأمريكي.

ولفت رئيس جمعية رجال الأعمال، إلى أن الطريقة الثانية تتمثل في استغلال بعض الدول التي تتمتع برسوم أقل ومنها مصر، لهذه القرارات في جذب استثمارات جديدة وزيادة حجم صادراتها.

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وأشار إلى أن نسبة الـ 10% المفروضة على مصر هي أقل قيمة مقارنةً بالدول الأخرى، موضحًا أن السوق الأمريكية تعد من الأسواق المهمة بالنسبة للصادرات المصرية، خاصة في مجالات الملابس الجاهزة والحاصلات الزراعية.

وأوضح عيسى أن الملابس الجاهزة والمنسوجات تعد من أهم السلع المصرية التي تصدر إلى الولايات المتحدة، مؤكدًا أن هذا القطاع يمتلك فرصة كبيرة للتوسع وزيادة الإنتاجية، خاصة في ظل وجود طاقات إنتاجية معطلة يمكن استغلالها في فتح أسواق جديدة.

وأعرب عيسى عن تفاؤله بأن استفادة مصر من الرسوم الجمركية الأمريكية ستساهم في زيادة الصادرات إلى الولايات المتحدة في الفترة المقبلة، مشيرًا إلى إمكانية دخول مصر في قطاعات جديدة لم تكن تنافس فيها سابقًا.

كما نوه إلى أن مصر يمكنها الاستفادة من خروج بعض الدول المتضررة من التعريفة المرتفعة، خاصةً الصين التي فرضت عليها رسومًا بنسبة 34%، ما سيمكن مصر من زيادة حجم صادراتها إلى السوق الأمريكية

زيادة إنتاج الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية لتعميق تواجدها خارجيًّا

وفيما يتعلق، بصادرات الحاصلات الزراعية والصناعات الغذائية المصرية أوضح عيسى أنها تتمتع بفرصة جيدة لزيادة تنافسيتها وتعزيز حجم التصدير إلى الولايات المتحدة في الفترة القادمة.

أضاف أنه يمكن جذب العديد من الاستثمارات من الشركات المتضررة من الرسوم المرتفعة بإعادة تصدير منتجاتهم عبر مصر، للاستفادة من الرسوم الجمركية المنخفضة، مما يعود بفوائد كبيرة على الصادرات المصرية.