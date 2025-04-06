نعرض لكم الان تفاصيل خبر فنادق القابضة للسياحة تسجل معدلات إشغال تصل إلى 100% خلال… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 03:14 مساءً - رنا ممدوح _ أعلنت وزارة قطاع الأعمال العام أن فنادق الشركة القابضة للسياحة والفنادق – إحدى شركاتها التابعة، سجلت معدلات إشغال مرتفعة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، في مختلف المحافظات والمدن السياحية.

ووفقا لبيان قطاع الأعمال اليوم، حققت الفنادق التابعة في القاهرة نسب إشغال مرتفعة، ومنها فندق “النيل ريتز كارلتون” – التابع لشركة مصر للفنادق – حيث سجل نسبة إشغال وصلت إلى 96%، في حين وصلت في فندقي “كليوباترا” و”كوزموبوليتان” التابعين لشركة إيجوث بمنطقة وسط المدينة إلى نحو 100%.

ووصلت نسبة الإشغال في فندق “شتايجنبرجر بيراميدز” بمنطقة الهرم – التابع لشركة التعمير السياحي – إلى 89%، أما في دمياط، فقد وصلت نسبة الإشغال بفندق “شتايجنبرجر اللسان” التابع للشركة القابضة للسياحة والفنادق بمدينة رأس البر إلى 93%، كما حققت فنادق جنوب سيناء نسبًا متميزة، حيث وصل الإشغال إلى 100% في فندق “سفير دهب” التابع لشركة مصر للفنادق، و94% في فندق “ريتاك دهب” التابع لشركة إيجوث.

وفي صعيد مصر، سجل فندق “شتايجنبرجر آشتي” بالأقصر – التابع لشركة آشتي – نسبة إشغال بلغت 92%، في حين وصلت النسبة في فندق بورسعيد التابع لشركة مصر للسياحة إلى 85%.

وفي هذا السياق، أكد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية وتطوير الأصول السياحية التابعة لها، باعتبارها أحد الروافد الحيوية للاقتصاد الوطني.

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وأشار إلى أن الوزارة تنفذ خطة شاملة لتحديث البنية الفندقية والتوسع في إنشاء ورفع كفاءة الفنادق القائمة وإحياء أخرى تاريخية، من خلال استثمارات جديدة وشراكات استراتيجية، وذلك بهدف تعزيز الطاقة الفندقية واستيعاب الطلب المتزايد، لاسيما مع ما يشهده المقصد السياحي المصري من اهتمام عالمي متزايد.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام أن الارتقاء بجودة الخدمات والبرامج المقدمة للنزلاء، ورفع كفاءة الكوادر البشرية، تمثل محورًا أساسيًا في استراتيجية التطوير، بما يسهم في تعزيز مستوى التنافسية وزيادة نسب الإشغال وتحقيق رضا الزوار.

وأكد أن الوزارة ماضية في تعزيز الدور المحوري للشركة القابضة للسياحة والفنادق وشركاتها التابعة، والعمل على استغلال كل الفرص الواعدة لدعم وتعزيز مكانة السياحة المصرية على الخريطة العالمية.