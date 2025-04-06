د. معيط.. متحدثا عن تداعيات الرسوم الأمريكية: «يصعب الآن…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 03:14 مساءً - أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إنه يصعب الآن التقييم الدقيق للمشهد الاقتصادي العالمي فى أعقاب الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة؛ فالأمور مازالت في مراحلها الأولى، ولكن هناك آثارًا سريعة بدأت تنعكس في حدوث انخفاضات شديدة بأسواق المال العالمية، وانخفاض أسعار البترول، وتراجع قيمة الدولار أمام سلة العملات.

بعض البنوك العالمية تتوقع باحتمالات تصل 60% حدوث حالة من الركود في الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا

وأوضح معيط أن بعض البنوك العالمية تتوقع باحتمالات تصل 60% حدوث حالة من الركود في الاقتصادات العالمية خاصة أمريكا.

أضاف، أن هناك توقعات أخرى باحتمالات ارتفاع معدلات التضخم، وتباطؤ احتمالية حدوث انخفاضات مستقبلية كانت محتملة لمعدلات الفائدة، وبالتالي احتمالات استمرار تكلفة التمويل عند مستوياتها الحالية لفترة مقبلة، واحتمالات بارتفاع تكلفة البضائع، وانخفاض معدلات النمو، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض حجم التجارة العالمية بنسبة قد تتعدى ١٪ مع انخفاض الثقة في منظومة الاقتصاد العالمي الحالية، وارتفاع حالة عدم اليقين.

اختتم الدكتور معيط تصريحاته قائلاً: لكن الإجابة على سؤال: «كيف سيكون عليه الوضع في المدي القصير والمتوسط» سوف تتوقف على ردود أفعال الدول الأخرى على هذه الحرب التجارية، وموقف أمريكا من ردود أفعال الدول، موضحًا أن تحديد نتائج وآثار هذا الوضع تتطلب الانتظار لما سوف تسفر عنه الأيام المقبلة.