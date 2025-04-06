وكالة تمويل الصادرات البريطانية: منفتحون للعمل مع البنوك…

دبي - احمد فتحي في الأحد 6 أبريل 2025 02:07 مساءً - سمر السيد _ قال محمد سعد، رئيس وكالة تمويل الصادرات البريطانية بالقاهرة المعروفة اختصارًا بـ يو كيه إي إف «UKEF»، إن مصر لا تزال سوقًا جاذبة ذات إمكانات استثمارية قوية، مضيفًا أن التحسينات التي اتخذتها الحكومة لتحقيق استقرار سعر الصرف، والإصلاحات التنظيمية ساعدت في تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة.

وأكد انفتاح مؤسسته للعمل مع البنوك المحلية لدعم عمليات التجارة بين مصر والمملكة المتحدة، لافتًا إلى إجراء مناقشات منتظمة مع القاهرة لتحديد الهياكل التمويلية المناسبة التي تدعم التبادل التجاري بين الطرفين.

أضاف “سعد” في حوار عبر البريد الإلكتروني مع جريدة «دوت الخليج» أن المبادرات الاقتصادية الحكومية المستمرة، ومشروعات البنية التحتية والالتزام بنمو القطاع الخاص توفر فرصًا كبيرة للشركات البريطانية.

وتابع أنه في حين لا تزال هناك بعض التحديات، فإن المسار العام يعتبر إيجابيًّا، مؤكدًا التزام الوكالة بدعم الشركات التي تتطلع إلى توسيع وجودها في مصر.

كما أكد التزام وكالة تمويل الصادرات البريطانية بتوسيع نطاق دعمها المالي للمشروعات بالسوق المحلية، لا سيما في القطاعات الإستراتيجية التي تتماشى مع خطط النمو الاقتصادي في مصر، وإمكانات الصادرات البريطانية.

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ولفت إلى أن مهمة الوكالة في مصر تتمثل في ضمان عدم فشل أي صادرات بريطانية ممكنة بسبب نقص التمويل أو التأمين، مشيرًا إلى أنها تساعد الشركات الإنجليزية على النجاح في الأسواق العالمية من خلال توفير الدعم المالي، بما في ذلك ضمانات ائتمان الصادرات والقروض والتأمين.

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