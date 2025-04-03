أسعار الذهب ترتفع إلى مستويات قياسية بعد إعلان تعريفات ترامب…

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 12:14 مساءً - _ سجل الذهب مستوى قياسيًا مرتفعًا اليوم الخميس، وسط اندفاع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن، بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رسوم جمركية أكبر من المتوقع ضد شركاء تجاريين رئيسيين، مما وسّع نطاق الحرب التجارية العالمية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 3,145.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 00:18 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3,167.57 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 3,170.70 دولار.

وقال ترامب أمس الأربعاء إنه سيفرض تعريفات جمركية أساسية بنسبة 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى رسوم جمركية أعلى على عشرات الدول، من بينها عدد من أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، مما يفاقم حربًا تجارية تهز الأسواق العالمية بالفعل وتربك حلفاء واشنطن.

وأكدت إدارة ترامب أيضًا أن الرسوم الجمركية العالمية البالغة 25% على السيارات والشاحنات ستدخل حيز التنفيذ في موعدها المقرر في الثالث من أبريل، وأن رسومًا على واردات قطع غيار السيارات ستبدأ في الثالث من مايو.

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وعادةً ما يُنظر إلى الذهب على أنه وسيلة للتحوط في أوقات عدم اليقين السياسي والمالي. وقفزت أسعاره بأكثر من 19% منذ بداية العام وحتى الآن، مدعومةً بالضبابية المحيطة بالرسوم الجمركية، واحتمالات خفض أسعار الفائدة، والصراعات الجيوسياسية، وعمليات الشراء من جانب البنوك المركزية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.2% إلى 33.61 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين بنسبة 0.8% إلى 975.93 دولار، فيما هبط البلاديوم بنسبة 0.6% إلى 964.56 دولار.