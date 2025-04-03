نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط ليقترب من 75 دولارا للبرميل من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 3 أبريل 2025 12:14 مساءً - سي إن بي سي_ ارتفعت أسعار النفط في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، حيث يستعد المشاركون في السوق لإعلان أميركا عن الرسوم الجمركية المتبادلة المتوقع إعلانها الساعة 4 مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، والتي من المرجح أن تزيد من حالة عدم اليقين لدى المستثمرين ومخاطر نشوب حرب تجارية عالمية، وقد تؤثر على الطلب على النفط الخام.

وارتفعت عقود برنت الآجلة 46 سنتاً، أو بنسبة 0.6%، لتصل إلى 74.95 دولاراً للبرميل. في حين زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 51 سنتاً، أو بنسبة 0.7%، لتصل إلى 71.71 دولاراً.

ارتفاع مخزونات النفط الخام الأمريكية

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكية سجلت زيادة كبيرة بمقدار 6.2 مليون برميل الأسبوع الماضي.

وقال المحلل في UBS، جيوفاني ستاونوو لرويترز: “التقرير كان سلبياً في رأيي، حيث ارتفعت المخزونات الكبيرة للنفط الخام والمخزونات الإجمالية للنفط”. وأضاف: “لكن السوق اعتبره محايدًا، حيث أن الزيادة في المخزونات ترجع إلى زيادة حادة في واردات النفط الكندية، ربما بسبب الخوف من فرض رسوم جمركية جديدة.”

تابعنا على | Linkedin | instagram

وأكد البيت الأبيض يوم الثلاثاء أن الرئيس دونالد ترامب سيفرض رسوماً جمركية جديدة يوم الأربعاء، دون تقديم تفاصيل بشأن حجم أو نطاق هذه الرسوم.

قد تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى زيادة التضخم، وتباطؤ النمو الاقتصادي، وتصاعد النزاعات التجارية، وهي احتمالات قد تحد من مكاسب أسعار النفط.

أسعار النفط

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع في بنك ساكسو: “توقفت أسعار النفط عن الارتفاع الذي شهدته الشهر الماضي، حيث واجه برنت بعض المقاومة فوق 75 دولاراً، مع تحول التركيز الآن من تقليص العرض بسبب العقوبات إلى إعلان ترامب عن الرسوم الجمركية وتأثيرها السلبي المحتمل على النمو والطلب.”

كما هدد ترامب بفرض رسوم جمركية ثانوية على النفط الروسي، وفي يوم الاثنين، شدد العقوبات على إيران في إطار حملة “الضغط الأقصى” التي تنتهجها إدارته لخفض صادراتها.

وأضاف هانسن أنه سيتم مراقبة الرسوم على واردات النفط الخام، والتي قد تؤدي إلى زيادة أسعار المنتجات المكررة.

منذ أسابيع، قام ترامب بالإشارة إلى الثاني من أبريل باعتباره “يوم التحرير”، وهو اليوم الذي قد يشهد فرض رسوم جديدة قد تؤثر على النظام التجاري العالمي.

وقال محللو BMI في ملاحظة: “تكمن مخاطرة السوق في الاتجاه الهبوطي، حيث أن فرض رسوم أضعف من المتوقع من غير المرجح أن يؤدي إلى زيادة كبيرة في أسعار برنت، بينما قد تؤدي الرسوم الأقوى من المتوقع إلى تراجع كبير.”

وفيما يتعلق بالصورة المعقدة للإمدادات العالمية، فرضت روسيا، ثاني أكبر مصدر للنفط في العالم، يوم الأربعاء قيوداً على طريق تصدير نفطي رئيسي آخر، حيث علقت رسو السفن في ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وذلك بعد يوم من تقييد عمليات التحميل من خط أنابيب رئيسي في بحر قزوين.

وتنتج روسيا نحو 9 ملايين برميل من النفط يومياً، أي ما يعادل أقل من عُشر الإنتاج العالمي. كما يتم شحن النفط من موانئها من قازاخستان المجاورة.