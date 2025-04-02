نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار الذهب بدعم زيادة الطلب على الملاذ الآمن قبيل… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أبريل 2025 11:09 مساءً - العربية نت.. ارتفعت أسعار الذهب قليلًا اليوم الأربعاء مع إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن للتحوط ضد التداعيات المحتملة للرسوم الجمركية المضادة التي من المقرر أن يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين العالميين.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% ليصل إلى 3113.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:10 بتوقيت جرينتش، وبلغ الذهب مستوى قياسيًا جديدًا عند 3148.88 دولار أمس الثلاثاء.

وتراجعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.1% إلى 3141.80 دولار للأونصة، وفق وكالة “”.

وقال رئيس قسم أبحاث الذهب لدى ستيت ستريت جلوبال أدفايزرز، أكاش دوشي: “قد يختبر السوق مستوى 3400 دولار للأونصة خلال الأشهر التسعة المقبلة في سيناريو صعودي”.

وخيم الترقب على السوق قبيل الرسوم الجمركية الأمريكية المقرر الإعلان عنها الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش اليوم الأربعاء، في ما أطلق عليه ترامب “يوم التحرير”.

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وأكد البيت الأبيض فرض رسوم جمركية جديدة، إلا أنه لم يقدم أي تفاصيل بشأن حجم الرسوم أو نطاقها.

ويمكن أن تؤدي سياسات ترامب المتعلقة بالرسوم الجمركية إلى إذكاء التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي وتصاعد النزاعات التجارية.

وقال العضو المنتدب في شركة ميتالز فوكس، فيليب نيومان: “السبب الرئيسي وراء هذه المستويات القياسية المتتالية هو شراء الملاذ الآمن، ولا تظهر حالة الضبابية الجيوسياسية التي تدعم هذا الإقبال أي علامة على التراجع”.

وأضاف نيومان، أن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي واحتمال ارتفاع التضخم وخفض أسعار الفائدة ربما يمهد الطريق أمام وصول الذهب إلى مستوى 3300 دولار للأونصة في غضون شهور.

وحصل الذهب أيضًا على دعم من الطلب القوي من البنوك المركزية وتوقعات خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي “البنك المركزي المصري الأمريكي” لأسعار الفائدة والاضطراب الجيوسياسي في الشرق الأوسط وأوروبا.

ويعتبر المعدن النفيس وسيلة للتحوط ضد الاضطراب السياسي والتضخم.

ويشعر مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي بالقلق من احتمال انخفاض معدلات التوظيف، لكن خطر تفاقم التضخم نتيجة الرسوم الجمركية يحد من قدرتهم على فعل أي شيء حيال ذلك.

وتترقب الأسواق أيضًا تقرير معهد “إيه دي بي للأبحاث” عن الوظائف في الولايات المتحدة الذي يصدر في وقت لاحق من اليوم، وتقرير الوظائف غير الزراعية المقرر صدوره يوم الجمعة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 33.63 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 0.5% إلى 974.90 دولار، والبلاديوم 0.3% إلى 980.67 دولار.