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نعرض لكم الان تفاصيل خبر الرئيس السيسي وترامب يبحثان تطورات الأوضاع بالشرق الأوسط… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 2 أبريل 2025 09:14 صباحاً - دوت الخليج_ تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس الأمريكي هنأ السيد الرئيس بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وتباحث الرئيسان بشأن سبل تعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدين على عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين.
وشدد الرئيسان على حرصهما على استمرار هذا التعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف.
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