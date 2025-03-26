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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: معدلات النمو الاقتصادي قد تصل إلى 6% مع تحسن… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح، مشيرًا إلى أن التحديات التي تواجهه خارجة عن نطاق العوامل الداخلية، وفي حال تحسنها ستشهد البلاد طفرة اقتصادية كبيرة.
وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن جميع القطاعات الاقتصادية حققت نموًا إيجابيًا، باستثناء بعض القطاعات مثل إيرادات قناة السويس والأنشطة الاستخراجية للغاز والبترول، التي شهدت تراجعًا مؤقتًا، مؤكدًا أن هناك خطة لاستعادة نمو هذه القطاعات خلال الفترة المقبلة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء المصري إلى أنه في حال تحسن الأوضاع الخارجية، يمكن أن تصل معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% أو أكثر، لافتًا إلى أن المؤشرات الحالية تعكس تحسنًا مستمرًا في أداء الاقتصاد المصري.
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