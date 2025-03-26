مدبولي: خطط لزيادة صادرات 3 قطاعات إلى 34 مليار دولار خلال 5…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 08:06 مساءً - يارا الجنايني_ كشف الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن توافق اللجان الاستشارية المعنية بتنمية الصادرات على خطوات تنفيذية تستهدف مضاعفة الصادرات المصرية في أسرع وقت ممكن.

جاء ذلك بعد مناقشات مكثفة مع أعضاء اللجان المتخصصة في الثلاث قطاعات الرئيسية، الصناعات النسيجية والملابس، والحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء.

وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المعقد اليوم الأربعاء، أن إجمالي صادرات هذه القطاعات الثلاثة يبلغ حاليًا 14 مليار دولار سنويًا، إلا أن ممثليها أكدوا قدرتهم على رفع هذا الرقم إلى 34 مليار دولار خلال أقل من خمس سنوات، عبر مجموعة من الإجراءات الداعمة والمحفزة للنمو.

وأضاف أن هذه القطاعات وضعت مستهدفات سنوية محددة حتى عام 2030 لتحقيق هذه الزيادة، مشيرًا إلى التزام الحكومة بدعم جهود تعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.