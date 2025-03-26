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نعرض لكم الان تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الانتهاء من صياغة برنامج رد أعباء الصادرات… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 08:06 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الانتهاء من الصياغة النهائية لبرنامج رد أعباء الصادرات الجديد، بالتعاون مع وزيري الاستثمار والمالية، تمهيدًا لتطبيقه اعتبارًا من العام المالي المقبل ولمدة ثلاث سنوات.
وأوضح مدبولي خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي المنعقد اليوم الأربعاء، أن البرنامج الجديد يشهد طفرة كبيرة تهدف إلى تعميق الصناعة الوطنية، حيث سيتم ربط رد الأعباء بمدى التزام المصنعين والمصدرين بزيادة نسبة المكون المحلي سنويًا، مما يعزز من قدرة الصناعة المصرية التنافسية.
وأضاف رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف دعم الصناعات ذات المزايا التنافسية من خلال إعادة هيكلة البرنامج لضمان تحقيق طفرة في الصادرات، وصولًا إلى تحقيق المستهدفات التي تم وضعها لعام 2030.
وأشار إلى أنه سيتم بدء التشاور مع المجالس التصديرية فور انتهاء إجازة العيد، على أن يتم الإعلان الرسمي عن البرنامج خلال الأسبوعين التاليين.
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