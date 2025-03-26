«آي صاغة»: الذهب يواصل الارتفاع وعيار 21 يسجل 4285 جنيها

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 06:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بقيمة 10 جنيهات ليسجل عيار 21 مستوى 4285 جنيها، وبلغ الجنيه الذهب 34 ألف و280 جنيها.

يأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع الأوقية في البورصة العالمية، بنحو 5 دولارات، لتسجل 3025 دولارًا.

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن عيار 24 سجل 4897 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3673 جنيهًا، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2857 جنيهًا.

وفقًا للتقرير اليومي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بقيمة 10 جنيهات خلال تعاملات أمس الثلاثاء، حيث افتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4265 جنيهات، واختتم حول 4275 جنيهًا.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، بقيمة 8 دولارات، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 3012 دولارًا، واختتمت حول 3020 دولارًا.

تابعنا على | Linkedin | instagram

أوضح إمبابي، أن أسعار الذهب في البورصة العالمية مستمرة في حالة من الارتفاعات لليوم الثاني على التوالي، مدعومة بإقبال المستثمرين عن ملاذ آمن للتحوط، نتيجة تزايد توقعات الركود الاقتصادي الأمريكي، وعدم اليقين السياسي.

أضاف أن الأسواق لا تزال متوترة بعد تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب عن فرض رسوم جمركية على السيارات، حيث تعزز هذه الرسوم بجانب السياسة التجارية الأمريكية المتقلبة، الطلب على الذهب كأداة تحوط ضد عدم الاستقرار الاقتصادي.

ارتفع سعر الذهب بأكثر من 15% منذ بداية العام، وبلغ مؤخرًا أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3058 دولارًا للأوقية في 20 مارس الجاري، وعلى الرغم من أن الفيدرالي الأمريكي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، إلا أن التوجيهات التيسيرية تشير إلى احتمال تخفيضات لاحقة هذا العام.