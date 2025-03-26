نعرض لكم الان تفاصيل خبر مجموعة التنمية الصناعية تخطط للتوسع وتطوير مناطق جديدة في… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 26 مارس 2025 05:08 مساءً - حمدي أحمد _ تخطط مجموعة التنمية الصناعية IDG، للتوسع خلال الفترة المقبلة عن طريق ثلاث محاور تتمثل في إطلاق وتطوير مناطق صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تضم العاصمة الإدارية الجديدة، وأكتوبر الجديدة، ووجهات أخرى سيتم الإعلان عنها قريبًا.

وأوضحت المجموعة، أن المحور الثاني يتمثل في تعزيز استثمارات الشركة الحالية في مناطقها الصناعية القائمة في كل من 6 أكتوبر، والعلمين الجديدة، وشرق بورسعيد، بإجمالي مساحة تبلغ 24.4 مليون متر مربع.

وتستهدف IDG توسيع نطاق خدماتها في إطار استراتيجيتها لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتشمل حلولًا مالية واستشارية متكاملة بهدف تمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية من تحقيق النمو والتوسع المستدام، بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج وتعزيز التنافسية في السوق.

حسام هيبة: نخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وإضافة 4 مناطق حرة جديدة

من جهته، قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار، إن الاقتصاد المصري قادر على الاستدامة وتحقيق فوائض كبيرة.

أضاف هيبة، خلال حفل السحور الذي نظمته مجموعة التنمية الصناعية IDG ، أن الحكومة تخطط لتحويل مصر إلى مركز صناعي عالمي وليس مجرد مركز صناعي إقليمي خاصة بعدما نجحت في إصلاح البنية التحتية، وإنشاء العديد من المشروعات الخدمية واللوجستية.

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وأشار إلى أن الهيئة على تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية لدعم الاقتصاد المصري، وتخطط لإضافة 4 مناطق حرة جديدة في العلمين وبرج العرب والعاشر من رمضان و6 أكتوبر.

ولفت إلى أن مصر تستهدف زيادة حصتها من التجارة العالمية عبر قناة السويس إلى 20%، وتقديم حوافز استثمارية جديدة لدعم القطاعات الإنتاجية وتعزيز القدرة التنافسية، مؤكدا على الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الصناعية المستدامة.

وقال المهندس كريم سامي سعد، رئيس مجلس إدارة مجموعة التنمية الصناعية، إن رؤية المجموعة منذ تأسيسها قبل 17 عاما تركز على المساهمة فى إعادة تشكيل الهوية الصناعية لمصر من خلال توفير الأراضي الصناعية المرفقة، وتقديم خدمات وحلول متكاملة لدعم المستثمرين بشكل فعال.

IDG تستهدف تقديم حلول مالية واستشارية لتمكين رواد الأعمال داخل مجمعاتها الصناعية

أضاف سعد، خلال كلمته في حفل السحور، أن المجموعة تسعى إلى خلق بيئة صناعية متكاملة تسهل تحقيق كافة الأهداف الصناعية بكفاءة، من خلال تطوير مجتمعات صناعية متكاملة، توفر البنية التحتية المتقدمة والخدمات الداعمة التي تُمكّن الشركات من النمو والمنافسة إقليميًا وعالميًا.

وأكد أن مصر تمتلك جميع المقومات التي تجعلها الوجهة الصناعية المثالية في جنوب البحر المتوسط، بفضل موقعها الاستراتيجي، والفرص الواعدة التي تقدمها للمستثمرين، مضيفا، “ومن خلال مشاريعنا وخططنا التوسعية، نهدف إلى ترسيخ مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي يدعم الإنتاج والتصدير ويُحفّز على توطين الصناعة.”

فيما قال شادي ويليام، العضو المنتدب لمجموعة التنمية الصناعية، إن المجموعة تحرص على تطوير خدماتها وحلولها لضمان المساهمة في دعم الصناعات المختلفة.

وأكد ويليام، أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر هى أساس أي اقتصاد وطني، ونأمل من خلال هذه الشراكات في المزيد من الدعم والتوسع.

وأشار إلى تعزيز تعاون المجموعة مع جهات خارجية لدعم قطاع التصنيع في مصر، بالإضافة إلى تقديم خدمات مختلفة لخلق بيئة صناعية متكاملة تُشجع على الإنتاج والتصدير وتوطين الصناعة.

يشار إلى أن المجموعة تعمل حاليا على تنفيذ عدة مشاريع من أبرزها مشروع “NERIC” لصناعة عربات السكك الحديدية، ومشروع FEERUM Egypt بالتعاون مع الجانب البولندي لتصنيع الصوامع، إلى جانب مشروعات الأمن الغذائي والمخازن الاستراتيجية في السويس، والمناطق اللوجيستية المتطورة.

وتعمل مجموعة التنمية الصناعية (IDG) وفق نهج متكامل لا يقتصر فقط على تقديم بنية تحتية صناعية متقدمة، بل يمتد ليشمل تمكين الصناعات ذاتها وتوفير بيئة أعمال محفزة للنمو والإنتاج، إلى جانب التفرد بتقديم خدمة الشباك الواحد، مع الحلول التمويلية والخدمات الاستشارية لمساعدة الشركات المختلفة على التوسع وامتلاك أراضٍ صناعية ضمن مناطق IDG الصناعية، بما يعزز من استدامة الأعمال ونموها على المدى الطويل.

كما تلعب IDG دوراً في توجيه المستثمرين نحو أنسب المواقع والحلول الصناعية بما يتوافق مع طبيعة أعمالهم، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.