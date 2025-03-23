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نعرض لكم الان تفاصيل خبر وزير الخارجية: تغير المناخ واقع يلزم التعامل معه وتسبب في… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 10:15 مساءً - سمر السيد_ قال دكتور بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن تغير المناخ يعد واقعًا يلزم التعامل معه؛ مشيرًا إلى الآثار السلبية والأضرار التي تسببت فيها الظاهرة على الواقع المصري كأمننا الغذائي ومواردنا المائية نتيجة تأثر معدلات سقوط الأمطار.
أضاف عبد العاطي في كلمة مسجلة ألقاها بفعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، الذي نظمته وزارة التخطيط والتعاون الدولي، اليوم الأحد، أن وزارة الخارجية أدركت خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية “Cop27” أن إحداث التغيير على صعيد مواجهة مسألة تغير المناخ يستلزم دورا ملموسا من كافة عناصر المحتمع.
وتابع أن الوزارة تستهدف دعم كافة أصحاب المصلحة الخاصة بالمبادرة إيمانا بدور الشباب والمبتكرين المصريين في أحداث التغيير.
ولفت إلى الإشادة الدولية الواسعة التي حصلت عليها المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا أن التنمية المستدامة أصبحت ضرورة مهمة للكثير من البلدان.
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