نعرض لكم الان تفاصيل خبر محمود محيي الدين: مصر تمتلك إمكانيات ضخمة للتنمية.. والثروة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 09:14 مساءً - سمر السيد_ قال الدكتور محمود محيي الدين ، المبعوث الخاص لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، إن مصر تمتلك الإمكانيات الضحمة اللازمة للتنمية، مشيرًا إلى أهمية دعم أصحاب المشروعات التي يتم إطلاقها في إطار المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية.

ولفت محيي الدين خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إلى أن الثروة البشرية الكبيرة تحتاج الدفع، فلا توجد تنمية دافعة للنمو دون الثروة الديموغرافية.

وتابع: “إنه صحيح أن مصر هبة النيل، لكن تواجد البشر هو الذي استطاع استغلال عبقرية المكان، والنيل والإمكانات التي تمتاز بها البلاد”.

وأشاد محيي الدين، بنجاح فعاليات قمة الأمم المتحدة لمواجهة التغيرات المناخية” cop27″ التي استضافتها مصر في منتجع شرم الشيخ أواخر عام 2022.

وأضاف أنه تلى هذه القمة انعقاد قمم ومؤتمرات كثيرة، لكن ما بقى فيها من أثر ومشروعات قليل.

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وتابع أن المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية تعد جيدة، وتأتي في إطار التحول الأخضر، وما نصت عليه أجندة مؤتمر شرم الشيخ لمواجهة التغيرات المناخية.

وأكد أنه رغم كل التحديات والتقلبات التي واجهها الاقتصاد المصري، جاء الإقبال من الشباب على المشاركة في المبادرة في مستوياتها الثلاثة ليبلغ العدد الكلي ما يقترب من 18 ألف مشروع.

وتابع أنه في ظل ما يشهده العالم من تراجع المساعدات الانمائيةوالتي ستؤثر على عدد من الدول الأفريقية التي تشكل هذه المساعدات 50 في المئة من اقتصاداتها وغيرها مما تسمى بمربكات التنمية.

وتابع أن دول مثلنا تعتمد على مثل هذه المساعدات الإنمائية لزيادة التدفق المالي في بعض المجالات، وتقليل مخاطر الاستثمار، وبالتالي تأتي أهمية هذه المبادرات مثل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء، وذلك لحشد التمويلات الإنمائية اللازمة من الجهات الدولية، بجانب تعبئة الموارد المحلية الخاصة والعامة ،وكذلك الاستثمارات الدولية.

ونوه إلى ما أعلنته مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، بخصوص أن النمو في البلدان مرتبط بأربعة مجالات وهي التنويع والرقمنة وتسوية وتيسير الإجراءات