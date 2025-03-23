نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاركون في استطلاع دوت الخليج.. نصائح للوافدات الجدد إلى سوق… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 08:06 مساءً - دوت الخليج _ تضمن استطلاع الرأي السنوي الذي تجريه جريدة دوت الخليج لعام 2025، سؤالًا عن أهم النصائح التي يمكن تقديمها للمنضمات حديثًا إلى سوق العمل.

التطوير المستمر للمهارات وعدم الخوف من التحديات

البدء المبكر في الادخار والاستثمار لضمان الاستقلال المالي على المدى الطويل

وكان في مقدمة هذه النصائح، التطوير المستمر للمهارات، وعدم الخوف من التحديات، والبحث عن الوظائف التي توفر فرص النمو، وعدم الاستقرار الطويل في الوظائف غير المناسبة التي تؤثر على فرص النمو المهني، والبدء المبكر في الادخار والاستثمار لضمان الاستقلال المالي على المدى الطويل.

الحصول على الدورات التدريبية المناسبة واختيار مثل أعلى يحتذى به

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وشملت النصائح، الحصول على الدورات التدريبية المناسبة، واختيار مثل أعلى يحتذى به، والصبر والعزيمة في مختلف الظروف، والعمل دائما على اثبات التميز والتمتع بروح المثابرة والمبادرة والتعاون مع فريق العمل، وبناء شبكة علاقات قوية، وعدم الخوف من طرح الأسئلة أو طلب المساعدة، والاستعداد الدائم لتحمل المسؤولية.

الإيمان بأحقية الحصول على نفس الفرص ومواجهة نفس التحديات

كما تضمنت النصائح، العمل بجدية وباقتناع تام بالمساواة مع الرجل في سوق العمل، والإيمان بأحقية الحصول على نفس الفرص ومواجهة نفس التحديات، وتخطي الحواجز التي قد تواجه المرأة في رحلة العمل مع الرجال، وصناعة التوازن الصحيح والصحي بين العمل والحياة، وتحديد الهدف من رحلة العمل والتمتع بها والقدرة على قبول وإحداث التغيير المطلوب في الوقت المناسب.

كما تضمنت النصائح ضرورة العمل على تطوير الذات واكتساب مهارات تناسب احتياجات السوق، والثقة في القدرة على المنافسة بقوة والاستفادة من التجارب السابقة، وعدم الالتفات للاراء السلبية المحبطة التي قد تؤثر على المسيرة المهنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أن إعطاء الأولوية للعمل يمكن أن يكون له تأثير إيجابي على الأسرة، وليس العكس، ومراعاة أهمية تنظيم اليوم، وترتيب الأولويات، والثقة في القدرات وعدم الخوف من مواجهة التحديات، أو الفشل، فهو جزء من عملية النمو المهني.

بناء شبكة علاقات قوية وعدم الخوف من طرح الأسئلة أو طلب المساعدة

وتضمنت النصائح التواصل الجيد مع الزملاء والمديرين، والانخراط في شبكات مهنية وتكوين علاقات داخل وخارج المؤسسة بهدف فتح فرح مهنية جديدة وتطوير المسار الوظيفي، وتحديد الأهداف بمرونة ورؤية واضحة، والتمسك بالشغف والاجتهاد، والبناء على كل خطوة جديدة، واستطلاع رحلات رائدات الأعمال الناجحات.

الصبر والعزيمة في مختلف الظروف.. والتعاون مع فريق العمل

كما شملت، الاطلاع على أحدث التوجهات في مجال العمل، والاستثمار المستمر في التعلم والتطوير، ووضع خطة طويلة المدى لتحقيقها، مع التحلي بالمرونة والاستعداد لإعادة تقييم هذه الأهداف بما يتناسب مع متغيرات السوق واحتياجات المرحلة، وضرورة التعامل مع التحديات بروح إيجابية وتقبّل التغيرات السريعة في بيئة العمل، والإيمان بأهمية الكفاءة مهما كانت التحديات.

وتضمنت النصائح عددًا من المقترحات المرتبطة بالوافدات الجدد على سوق ريادة الأعمال، ومنها التوافق مع متطلبات التصدير، الاهتمام بالتكنولوجيا والتسويق، والعمل على بناء فريق عمل قوي بدلًا من البحث عن الموظف المثالي، والسيطرة على التكاليف مع الاستثمار في الأولويات، والصبر وعدم توقع النجاح السريع.

صناعة التوازن الصحيح والصحي بين العمل والحياة

وشملت التوصيات، عدم الالتفات للنوع على الإطلاق في أي اختبار لوظيفة أو تحد جديد في إسناد الأعمال إلى المرأة، والقدرة على الدفاع عن الحقوق، والتوازن بين العمل والتزامات الأسرة، والتنمية الشخصية مع الاستفادة من التكنولوجيا والوسائل الرقمية، وعدم الخوف من المخاطرة، والعمل على زيادة الخبرة العملية، والتدرب على تقديم بيان وتقرير واضح بالعمل، وتوفير متطلبات خاصه برعاية الأطفال، وحب العمل دون شروط، والعمل الجماعي وحب النجاح للغير، وتجنب اللوم، والتعامل مع كل بيئة العمل بشكل إيجابي، والالتزام بكل متطلبات الوظيفة.

وشملت النصائح عدم التنازل عن الصلاحيات اللازمة لممارسة مهام العمل، والحصول على الحقوق الكاملة، ولكن من الممكن عدم الاهتمام بالمردود المالي في السنوات الأولى التي تعتبر فترة اكتساب الخبرة وتنمية المهارات.البحث عن الوظائف التي توفر فرص النمو.