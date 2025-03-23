نعرض لكم الان تفاصيل خبر هشام بدر: 17 ألف مشروع تقدم للمراحل الثلاثة لمبادرة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 07:11 مساءً - سمر السيد _ قال السفير هشام بدر المنسق العام للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، إن حوالي 17 ألف مشروع تقدم للدورات الثلاثة للمبادرة.

وأضاف أن إجمالي المشروعات المتقدمة للمرحلة الثالثة للمبادرة بلغت نحو 5797 مشروعاً، منها 1151 مشروع للمرأة، و777 مشروع كبير، و1150 مشروعا غير هادفا للربح، و683 مشروعا محليا صغيرا، و1053 مشروع متوسط.

وأكد في كلمته خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، استهداف المبادرة تعزيز الاستعانة بالشراكات الدولية خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف بدر، أن المبادرة قدمت نماذج غير مسبوقة من الحلول المناسبة لمواجهة التغيرات المناخية، ما يؤكد أن مصر ليست السبب الرئيس في المشكلات المرتبطة بالاحتباس الحراري عالميا.

وتابع أن المبادرة شهدت تدريب أكثر من 11 ألف متدرب ، وانعقاد 18 ندوة في الجامعات للمساهمة في رفع الوعي المناخي، مع التركيز على المرأة ورائدات الأعمال وتقديم الدعم اللازم لهم .

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وعقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي اليوم فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان المشروعات الفائزة بالدورة الثالثة من المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، كما تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.

وتعمل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، منذ إطلاقها عام 2022، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، على إشراك كافة الأطراف ذات الصلة في العمل المناخي في جميع أنحاء مصر، ما جعلها تحصد ما يقرب من 6000 متقدم في كل دورة من دوراتها الثلاث.

وتستهدف المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، أن تكون المنافسة بين المشروعات المتقدمة في كل فئة على حدة لضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة)، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.