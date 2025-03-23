نعرض لكم الان تفاصيل خبر المشاركون في استطلاع دوت الخليج.. تعزيز دور المرأة في مجتمع… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 06:14 مساءً - دوت الخليج _ شهد استطلاع الرأي السنوي الذي تجريه جريدة دوت الخليج، مقترحات واسعة حول أهم المطالب التي يرى المشاركين أهمية لها لدعم دور المرأة في مجتمع الأعمال، وتنوعت هذه المقترحات بين ما هو مرتبط بالجهود الحكومية والرسمية، وبين تلك المرتبطة بمساعي المرأة نفسها.

تسهيل الوصول للتمويل وتذليل المعوقات التشريعية والإجرائية خاصة على مستوى ممارسة الأعمال

شملت المقترحات تسهيل وصول المرأة للتمويل، ومعالجة الفجوات في قوانين مثل العمل والميراث، وزيادة جهود ومبادرات التمكين الرقمي، إضافة إلى تذليل المعوقات الضريبية سواء في الإجراءات أو التقديرات، وتبني الدولة حملات وبرامج توضح أهمية دور المرأة في مجتمع الأعمال وأهمية مساندتها.

إلزام القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية الضرورية مثل دور رعاية الأطفال وتسهيل الانتقالات

كما تضمنت ضرورة إلزام القطاع الخاص بتقديم بعض الخدمات اللوجيستية الضرورية في أماكن العمل، مثل الحضانات، وتبني نظام ساعات عمل يتسم بالمرونة، وبرامج تدريب مناسبة أساسها العنصر التكنولوجي.

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توفير خيارات مثل العمل عن بُعد وإجازات أمومة مدفوعة.. وبيئة محفزة على الاستثمار

تضمنت المقترحات أيضا المساواة في الفرص والرواتب، وضمان حصول النساء على نفس الفرص الوظيفية والترقيات والأجور التي يحصل عليها الرجال في نفس المناصب، مع الحد من التحيز القائم على النوع الاجتماعي في التوظيف والتقييم، والمرونة في بيئة العمل مع توفير خيارات مثل العمل عن بُعد، وإجازات أمومة مدفوعة، والدعم والتوجيه القيادي وتعزيز وجود برامج إرشاد وتدريب للنساء لتمكينهن من الوصول إلى مناصب قيادية، مع توفير شبكات دعم تساعدهن على تطوير مهاراتهن وبناء علاقات قوية داخل مجتمع الأعمال.

معالجة الفجوات في قوانين العمل والميراث.. وتبني مبادرات ميسرة للتوظيف والترقي

وشملت المقترحات أيضًا، نشر الوعي لدى المرأة بأهميتها في مجتمع الأعمال وحث المسئولين والرؤساء في العمل على تمكين المرأة من الترقي وتقلد المناصب القيادية سن التشريعات المنظمة لعمل المرأة فى كافة المجالات، وزيادة مدة إجازة بعد الوضع، وتهيئه بيئة محفزة للعمل والاستثمار والتمويل المصرفي وغير المصرفي، ووسائل انتقال سهلة، بجانب تطبيق مبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”، بحيث تحصل المرأة على أجر يعكس مهاراتها وخبراتها دون تمييز.

تقديم استشارات مالية متخصصة للتمكين من إدارة المشروعات بفعالية وتحقيق الاستدامة المالية

وتضمنت ضرورة تعزيز وصول المرأة إلى التمويل والاستثمار، إلى جانب تقديم استشارات مالية متخصصة لتمكينهن من إدارة مشروعاتهن بفعالية وتحقيق الاستدامة المالية، ونقل الخبرات من السيدات الرائدات لغيرهن من أجل اكتساب المهارات اللازمة، وتوفير منظومة متكاملة تضمن إتاحة المعلومات والبيانات للجميع دون تفرقة بين الرجل والمرأة، وتشجيع السيدات القائمات على المشاريع الصغيرة وذلك من خلال الدعم المالي والفني.

وتضمنت المقترحات، تعزيز المرأة في صنع القرار والقيادة، وبناء القدرات الرقمية للمرأة، ونشر الثقافة التي تهتم بتفعيل مبدأ الشراكة في الحياة بين الأزواج بحيث نحقق مبدأ المساواة والتعاون من الصغر، وتمكين المدراء الذين يؤمنون بدور المرأة لفتح المجال أمام صناعة رائدات في جميع المجالات، والعمل على تأسيس برامج توجيهية وتدريبية متخصصة لدعم المرأة في تطوير مهاراتها القيادية والإدارية.

تكثيف حملات التوعية الهادفة إلى تغيير الصور النمطية المرتبطة بدور المرأة في سوق العمل

كما تضمنت ضرورة تكثيف حملات التوعية المجتمعية التي تهدف إلى تغيير الصور النمطية المرتبطة بدور المرأة في سوق العمل، وتشجيع دعم الأسرة والمجتمع لطموحاتها المهنية، والتركيز على بناء بيئة عمل تضمن تكافؤ الفرص وتعزز التقدم المبني على الكفاءة والإنجاز، مع تطوير سياسات مؤسسية تدعم استمرارية النمو المهني للمرأة، بما يعزز حضورها في مراكز صنع القرار ويكرّس دورها الريادي في مجتمع الأعمال، وتوفير تمويلات بفائدة ميسرة ومناسبة خاصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال، والاستثمار في التدريب والتطوير واكتساب المهارات القيادية.

ويرى عدد من المشاركين أهمية أن تؤمن المرأة بقدراتها في تحمل المسؤولية الكاملة في العمل دون اللجوء إلى أعذار مرتبطة بالنوع الاجتماعي، وأن تعمل على بناء عقلية قيادية مستقلة وقوية، وتسعى إلى تطوير نفسها باستمرار، وألا تعتمد على امتيازات خاصة، بل تفرض نفسها بكفاءتها.

إنشاء شبكات ومنصات متخصصة تساعد سيدات الأعمال في الوصول إلى عمالة ماهرة

وتطرق البعض إلى أهمية توفير منصات لتوظيف العمالة الماهرة وإنشاء شبكات ومنصات متخصصة تساعد سيدات الأعمال في الوصول إلى عمالة ماهرة وفقًا لاحتياجات مشروعاتهن، سواء في القطاعات الإنتاجية أو الخدمية، وتسهيل الإجراءات القانونية والإدارية، وتقديم خدمات استشارية لمساعدة السيدات في استخراج السجل التجاري، والبطاقة الضريبية، والتراخيص القانونية، وتصاريح العمل بسهولة من خلال مكاتب دعم متخصصة أو خدمات إلكترونية ميسرة.

برامج دعم لدراسات الجدوى والإدارة المالية وتأسيس المزيد من حاضنات الأعمال ومسرعات النمو

وتضمنت أيضا، ضرورة إطلاق برامج دعم لدراسات الجدوى والإدارة المالية وتوفير برامج تدريبية واستشارية تساعد سيدات الأعمال على إدارة الحسابات، والتخطيط المالي لضمان نجاح واستدامة مشروعاتهن، وتقديم حلول تكنولوجية متكاملة تدعم التحول الرقمي للسيدات في الأعمال من خلال برامج تدريب على التكنولوجيا الحديثة، وأدوات التسويق الإلكتروني، والحلول الرقمية لتطوير مشروعاتهن وتعزيز قدرتهن التنافسية، وأشار البعض إلى أهمية وجود كوتة للمرأة في مجالس إدارات الشركة كنسبة تمثل لا تقل عن 40%.

تأسيس صناديق تدعمها الحكومة أو القطاع الخاص لتشجيع المزيد من النساء على دخول عالم الأعمال

وطالب البعض بتعزيز القوانين التي تحمي حقوق المرأة في العمل وتضمن مساواتها في الفرص، وإنشاء صناديق تمويلية تدعمها الحكومة أو القطاع الخاص يمكن أن تشجع المزيد من النساء على دخول عالم الأعمال، وتأسيس المزيد من حاضنات الاعمال ومسرعات النمو، وتوفير دعم صحي ودليل أخلاقي لممارسات الأعمال يتضمن العدالة والحماية من أية انتهاكات وسد فجوة المرحلة النصفية بتشريعات وساعات عمل مرنة تركيزًا علي النتائج تسمح بعودة الأم إلى العمل، وجمع المعلومات وتقديم التقارير عن ممارسات تحقيق العدالة في مجال العمل وإبراز قصص النجاح، وتطوير معالجة الإعلام لقضايا المرأة والعنف والحاجة لكسر التحيزات والقوالب النمطية الثقافية.

توفير شبكات دعم تساعد على تطوير المهارات وبناء علاقات قوية داخل مجتمع الأعمال

وشملت المقترحات ضرورة العمل على تغيير الصورة النمطية للمرأة في القيادة، وتعزيز الوعي بأهمية دورها في صنع القرار، وحصول المرأة على فرص متساوية في التعليم والتدريب والتوظيف والترقي عبر تطبيق قوانين مكافحة التمييز بشكل فعال، وإتاحة بدائل لرعاية الطفل في وقت العمل، ووضع برامج إرشادية وتوجيهية للمرأة في المناصب القيادية، ودعم شبكات التواصل النسائية في مجالات الأعمال، والعمل على تمكين القيادات الشابة بشكل فعال على كافة الأصعدة، وتوفير فرص للوصول إلى الإرشاد والتدريب القيادي، ووضع استراتيجية وطنية لتمكين المرأة.