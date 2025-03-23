نعرض لكم الان تفاصيل خبر في استطلاع دوت الخليج.. بيئة الاستثمار تحفز «بحدود» على صناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 05:09 مساءً - فريق دوت الخليج _ ترى أكثر من نصف المشاركات باستبيان جريدة دوت الخليج، بنسبة 54.3% بواقع 51 صوتا، أن بيئة الاستثمار في مصر تحفز إلى حد ما على صناعة رائدات وصاحبات أعمال.

وأكد 28.7% من المشاركات بواقع 27 صوتا على أن بيئة الاستثمار في مصر تحفز بصورة واضحة على صناعة رائدات وصاحبات أعمال، ورأى 17% من المشاركين بواقع 16 صوت العكس.

جدير بالذكر أن 39.5% من المشاركات في استبيان جريدة دوت الخليج العام الماضي رأين أن بيئة الاستثمار في مصر محفزة على صناعة رائدات وصاحبات أعمال بعدد 34 صوتًا، بينما قال 25.6% من المشاركات أنها غير محفزة بعدد 22 صوتًا، وأكد 34.9% من المشاركات أنها محفزة إلى حد ما بنحو 30 صوتًا.

وفي نوفمبر الماضي، شهدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إطلاق المشروع الإقليمي المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECDD، لتعزيز حصول رائدات الأعمال على التمويل.

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وأكدت الدكتورة رانيا المشاط على أهمية المشروع الممول من الاتحاد الأوروبي، الذي يعمل على تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال تحسين الشمول المالي، والوصول إلى التمويل في ثماني دول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بينها مصر، وذلك من خلال تعزيز سياسة تمكينية وإطار تنظيمي للشمول المالي والمرأة والوصول إلى التمويل، لاسيما رائدات الأعمال، موضحة أن المشروع يعمل على تعزيز وعي ومشاركة صانعي السياسات والمؤسسات المالية نحو الإدماج المالي لرائدات الأعمال.

وكان الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أعلن عن ارتفاع نسبة تمثيل المرأة في مجالس الإدارات إلى 25.2% في عام 2023، متجاوزة هدف الهيئة المتمثل في تمثيل 25%، وبات هناك ما يقرب من نصف شركات العاملة في القطاع المالي غير المصرفي لديها امرأتان في مجالس إدارتها.

وتابع: تعمل الرقابة المالية، على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية.

وذكر رئيس هيئة الرقابة المالية، أن نسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.