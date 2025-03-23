في استطلاع دوت الخليج.. 74.5%: إلغاء «الكوتة» سيوثر بالسلب على نسب…

دبي - احمد فتحي في الأحد 23 مارس 2025 04:11 مساءً - فريق دوت الخليج _ قالت نحو 74.5% من إجمالي عدد المصوتات في استبيان جريدة» دوت الخليج» لعام 2025 أنه في حال إلغاء مبدأ الكوتة في مجالس إدارات الشركات والكيانات الرقابية والبرلمان لن تحصل المرأة على نفس نسبة تمثيلها الحالية، وذلك مقارنة مع نسبة تصويت قدرها 69.8% خلال العام الماضي.

فيما رأت 6.4% من المشاركات في الاستبيان أن إلغاء مبدأ الكوتة لن يؤثر على نسبة تمثيل المرأة مقابل 9.3% سجلتها العام الماضي، بينما رأت نحو 19.1% من المصوتات أن القيام بهذه الخطوة سيؤثر إلى حد ما على نسبة تمثيل السيدات، وذلك مقارنة مع 20.8% العام الماضي.

وأفادت بيانات حديثة نشرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحصول المرأة على 4 حقائب وزارية داخل مجلس الوزراء بنسبة 16%، مشيرًة إلى أن المرأة مثلت 20% فى منصب نائبة للوزير، كما شاركت بنسبة 33.3% فى منصب نائبة المحافظ.

وخصصت التعديلات الدستورية لعام 2019، وتحديدا تعديل المادة 102 من الدستور، 25% من مقاعد البرلمان للنساء.

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في المقابل، تقدمت مصر 28 مركزاً بمؤشر المرأة والأمن والسلام، حيث شغلت المركز 110 في عام 2023، مقابل المركز 138 عام 2016، كما تحسنت نقاط مصر في حصة المرأة من المقاعد في البرلمان لتصل إلى 54.3 نقطة عام 2022، مقابل 1.6 نقطة عام 2014، حسبما بيانات منشورة على موقع الهيئة العامة للاستعلامات.

وبموجب تحليل أجراه البنك الدولي العام الماضي، لا يؤيد 24% من الرجال المرأة في القوى العاملة، مشيرًا إلى أن مصر تُبذل العديد من الجهود لزيادة المرأة في القوى العاملة، وأبرزها الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، التي تركز على زيادة المرأة في المناصب القيادية، وتعزيز المساواة والمشاركة في القوى العاملة، وضمان حقوق المرأة، وتعزيز المساواة بين الجنسين من خلال الأطر القانونية.

وشهد عام 2021 لأول مرة تعيين قاضيات في مجلس الدولة منذ تأسيسه، وتعيين 98 قاضية، وارتفع عدد القاضيات خلال عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية.