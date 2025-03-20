أسعار الذهب تحلق لقمة تاريخية جديدة بعد تلميحات الفيدرالي…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 مارس 2025 04:11 مساءً - _ واصلت أسعار الذهب ارتفاعها اليوم الخميس، مسجلة مستوى قياسياً جديداً، بعد أن أشار الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال خفض معدلات الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، ما عزز جاذبية المعدن النفيس وسط استمرار الأزمات الجيوسياسية والاقتصادية.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3046.68 دولاراً للأونصة بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3055.31 دولاراً. كما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5% إلى 3056.30 دولاراً.

وكان الفيدرالي الأمريكي قد أبقى، أمس الأربعاء، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير ضمن نطاق 4.25% – 4.50%. إلا أن صانعي السياسات لا يزالون يتوقعون خفض الفائدة مرتين هذا العام، بمقدار ربع نقطة مئوية لكل مرة، وهو ما يتماشى مع توقعاتهم السابقة الصادرة في ديسمبر.

وساهمت حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية، والتوقعات بخفض الفائدة، إلى جانب تصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد استئناف إسرائيل غاراتها الجوية على غزة، في استمرار الارتفاع القياسي للذهب، الذي سجل 16 مستوى قياسياً منذ بداية عام 2025، أربعة منها تجاوزت حاجز 3000 دولار للأونصة.

ويُنظر إلى الذهب، الذي لا يدر عوائد، باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الضبابية الجيوسياسية والاقتصادية، كما أنه يستفيد من بيئة معدلات الفائدة المنخفضة.

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وفيما يخص المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 33.84 دولاراً للأونصة، وصعد البلاتين 0.4% إلى 996.80 دولاراً، بينما زاد البلاديوم 0.1% إلى 959.65 دولاراً.