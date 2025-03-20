نعرض لكم الان تفاصيل خبر ارتفاع أسعار النفط بدعم من زيادة الطلب على الوقود الأمريكي من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 مارس 2025 02:12 مساءً - سي إن بي سي_ صعدت أسعار النفط قليلاً، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، عند التسوية، بعد أن كشفت بيانات أمريكية عن تراجع في مخزونات الوقود، في حين ينتظر المستثمرون وقف إطلاق نار محدود بين روسيا وأوكرانيا.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت 22 سنتاً أو 0.31% إلى 70.78 دولار للبرميل عند التسوية.

كما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي 26 سنتاً أو 0.39% لتسجل عند التسوية 67.16 دولار للبرميل، بحسب وكالة .

زيادة مخزونات الخام الأمريكية وتراجع الوقود

يأتي ذلك بعد أن كشفت بيانات حكومية في الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن زيادة في مخزونات النفط الخام الأمريكية بمقدار 1.7 مليون برميل لتصل إلى 437 مليون برميل الأسبوع الماضي المنتهي في 14 مارس، وهي زيادة أعلى من توقعات المحللين بزيادة تبلغ 512 ألف برميل.

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في المقابل تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تتضمن الديزل ووقود التدفئة، بمقدار 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتصل إلى 114.8 مليون برميل، مقابل توقعات بهبوط قدره 300 ألف برميل.

وقال كبير مسؤولي الاستثمار في شركة Bison Interests، جوش يونغ: “أظهرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاضاً صافياً يشمل المنتجات، وهو ما يُعتبر مؤشراً صعودياً طفيفاً (للأسعار)”.

وقف إطلاق النار المحدود بين روسيا وأوكرانيا

تراجعت أسعار النفط بنحو 1% في الجلسة السابقة بعد موافقة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على اقتراح نظيره الأميركي دونالد ترامب بتوقف روسيا وأوكرانيا مؤقتاً عن مهاجمة البنية التحتية للطاقة لكل منهما، وهي خطوة يقول المحللون إنها تزيد من فرص السلام وقد تُمهد الطريق في نهاية المطاف لدخول النفط الروسي إلى الأسواق العالمية.

وظل احتمال وقف إطلاق النار الكامل غير مؤكد. واتهمت روسيا وأوكرانيا بعضهما البعض يوم الأربعاء بانتهاك اتفاق جديد للامتناع عن شن هجمات على أهداف الطاقة بعد ساعات فقط من الاتفاق الروسي الأميركي عليه، لكن عملية تبادل الأسرى قد مضت قدماً في تنفيذها.

وحتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام، فمن المرجح أن تستغرق صادرات النفط الروسية بعض الوقت قبل أن ترتفع بشكل ملحوظ، وسيتمثل التأثير قصير المدى في إعادة توجيه التدفقات بهدف الحصول على أسعار أفضل، وفقا للمحللة بشركة Panmure Liberum، أشلي كيلتي.

وتعتبر روسيا من أكبر موردي النفط في العالم، لكن إنتاجها انخفض منذ بداية الحرب بين موسكو وكييف في فبراير 2022، والتي تسببت في فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي.

مخاوف الرسوم الجمركية

في سياق آخر، أثارت الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين مخاوف من الركود، مما أثر سلباً على أسعار النفط، إذ سيكون لها تأثير سلبي على الطلب على الخام.

توترات الشرق الأوسط

وأفاد محللون ببنك Goldman Sachs في مذكرة يوم الأربعاء بأن أسواق النفط لا تزال تركز على انخفاض الأسعار على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.

وتعهد الرئيس الأمريكي هذا الأسبوع بمواصلة هجوم القوات الأميركية على جماعة الحوثي في اليمن، وقال إنه سيحمل إيران مسؤولية أي هجمات تنفذها الجماعة وتتسبب في تعطيل حركة الملاحة في البحر الأحمر.

وعلى جانب آخر، استأنف الجيش الإسرائيلي عملياته البرية في وسط وجنوب قطاع غزة يوم الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن مقتل أكثر من 400 فلسطيني في غارات جوية أنهت وقف إطلاق النار الذي استمر منذ يناير الماضي.