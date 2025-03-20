مال وأعمال

مدبولي: إجراءات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل عمل…

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي: إجراءات جديدة لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل عمل… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الخميس 20 مارس 2025 09:15 صباحاً - يارا الجنايني_ قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، إن الحكومة مستمرة في جهودها لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار ، مشيرًا إلى أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الاجتماعات الدورية واللجان الاستشارية.

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وأوضح مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم عقد اجتماع موسع هذا الأسبوع لوزراء المجموعة الاقتصادية لمناقشة آليات تسهيل إجراءات إصدار التراخيص وتقليل الرسوم المرتبطة بها، وذلك بهدف دعم المستثمرين وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.

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وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم الإعلان عن مجموعة من الخطوات والإجراءات الجديدة في هذا الشأن خلال الفترة المقبلة، في إطار خطة الدولة لتعزيز مناخ الاستثمار وتسهيل عمل الشركات في السوق المصرية.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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