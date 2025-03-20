مدبولي: تكليف وزير السياحة بإعداد تصور لتبسيط إجراءات…

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 مارس 2025 01:11 صباحاً - يارا الجنايني_ أكد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء المصري، أن الحكومة تعمل على تبسيط إجراءات التراخيص السياحية وتخفيض الرسوم المرتبطة بها، في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع السياحي وتعزيز استثماراته.

وأشار مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إلى أنه تم تكليف وزير السياحة والآثار، شريف فتحي، بسرعة إعداد تصور شامل حول هذا الملف، على أن يتم عرضه خلال الأسابيع المقبلة تمهيدًا لإعلانه لقطاع السياحة.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي استجابة لمقترحات اللجنة الاستشارية الخاصة بالسياحة، مشددًا على أن الحكومة تأخذ بعين الاعتبار جميع الأفكار والتوصيات التي تطرحها اللجنة، وتعمل على تنفيذها من خلال قرارات تنفيذية تهدف إلى تذليل العقبات أمام القطاع الخاص ودعم تنفيذ المشروعات السياحية خلال الفترة القادمة.