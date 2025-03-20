نعرض لكم الان تفاصيل خبر المبعوثة التجارية البريطانية لمصر تلتقي وزراء الصناعة… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الخميس 20 مارس 2025 12:14 صباحاً - سمر السيد_ قامت النائبة البرلمانية ياسمين قريشي، التي تم تعيينها كمبعوثة تجارية بريطانية إلى مصر، بأول زيارة لها إلى القاهرة هذا الأسبوع.

والتقت قريشي بكبار المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال لتحديد فرص تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.

وشمل ذلك نائب رئيس الوزراء للشؤون الصناعية ووزير الصناعة والنقل، المهندس كامل الوزير، ووزير الخارجية والهجرة والمصريين في الخارج، الدكتور بدر عبد العاطي، ونائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور خالد عبد الغفار، بالإضافة إلى كبار ممثلي الشركات البريطانية في مصر.

وشملت الزيارة جولة في منشأة التصنيع التابعة لشركة أسترازينيكا في إحدى المناطق الصناعية بالقاهرة، حيث سلطت السيدة قريشي الضوء على الشراكة التنظيمية بين المملكة المتحدة ومصر والتي أدت إلى تسريع أوقات تسجيل الأدوية، وجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية وتمكين الأدوية المبتكرة من دخول السوق المصرية بسرعة أكبر.

وتُعدّ مصر من أكبر الشركاء التجاريين للمملكة المتحدة في أفريقيا، حيث قدّر حجم التجارة بين الجانبين في عام 2024 بـ 4.7 مليار جنيه إسترليني. كما أن المملكة المتحدة من أكبر المستثمرين الأجانب في مصر، باستثمارات تجاوزت 43 مليار دولار أمريكي على مدار العقد الماضي، وتسجيل أكثر من 1500 شركة بريطانية.

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ووقّعت مصر للطيران مؤخرا صفقة لشراء عشر طائرات إيرباص A350-900، تعمل بمحركات رولز رويس بريطانية الصنع. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت جامعة إكسيتير عن شراكة مع جامعة عين شمس بالقاهرة لإنشاء فرع لها في مصر، لتكون بذلك أول جامعة تابعة لمجموعة راسل تُقيم مثل هذه الشراكة التعليمية في أفريقيا.

قالت المبعوثة التجارية للمملكة المتحدة، النائبة ياسمين قريشي: “يسعدني كثيرا زيارة مصر كمبعوثة تجارية للمملكة المتحدة، مما يؤكد التزام المملكة المتحدة الراسخ بتعزيز الروابط الاقتصادية بين بلدينا. تظل مصر شريكا ديناميكيا هاما للشركات البريطانية في قطاعات مختلفة، وأتطلع إلى استكشاف فرص جديدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون.”

وقال السفير البريطاني بالقاهرة، جاريث بايلي: “يسعدني أن تصبح ياسمين قريشي مبعوثتنا التجارية الجديدة، وتربط المملكة المتحدة ومصر علاقات اقتصادية وديناميكية طويلة الأمد، وتمثل زيارة ياسمين الأولى خطوة أخرى نحو تعزيز علاقاتنا التجارية والاستثمارية”.

وتابع: “تظل المملكة المتحدة ملتزمة بدعم ازدهار مصر، ونحن فخورين برؤية الشركات البريطانية تلعب دورا محوريا في قطاعات مثل الرعاية الصحية والبنية التحتية والمالية، وأنا على ثقة بأننا بدعم ياسمين سنواصل تعزيز علاقاتنا الاقتصادية بما يعود بالنفع على كلا البلدين.”

ومن جانبه قال حاتم ورداني، الرئيس الإقليمي لشركة أسترازينيكا: “يسرّنا الترحيب بالنائبة ياسمين قريشي في مصنع أسترازينيكا المحلي في مصر”.

وأضاف “أن زيارتها تُؤكد على الروابط التجارية القوية والمستدامة بين مصر والمملكة المتحدة، مع تأكيد التزامنا بتوسيع عملياتنا في مصر. نحن نلعب دورا حيويا في دفع عجلة الابتكار ودفع عجلة النمو في قطاع الرعاية الصحية في مصر من خلال استراتيجيتنا الاستثمارية”.

وتابع “في إطار هذا الالتزام، نعمل على توسيع المصنع لزيادة طاقته الإنتاجية بمقدار 1.29 مليار قرص، لتصل إلى 2.195 مليار قرص بحلول عام 2029، بضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار أمريكي، وإلى جانب الاستثمار، نواصل التزامنا بتعزيز التكافؤ في مجال الرعاية الصحية من خلال الشراكة مع وزارة الصحة والجهات الحكومية الرئيسية لتحسين الوقاية من الأمراض والتشخيص المبكر لها، وتتوافق هذه الجهود مع رؤية مصر الاستراتيجية 2030 للصحة، بما يضمن وصولا أوسع إلى رعاية صحية عالية الجودة للجميع.”

ويعد برنامج المبعوثين التجاريين في المملكة المتحدة هو شبكة من البرلمانيين الذين يدعمون مهمة الحكومة في النمو من خلال تقديم دعم إضافي للتجارة والاستثمار الدوليين.

وهناك 31 مبعوثا تجاريا يغطون 78 سوقًا عبر 6 قارات، ويشاركون في فرص تجارية هامة حددتها الحكومة، يلعبون دورًا حاسمًا في دعم أولويات النمو، لا سيما من خلال المساعدة في تنفيذ الاستراتيجيات الصناعية والتجارية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى كل منطقة في المملكة المتحدة.

كما يُكمّلون عمل سفرائنا والمفوضين الساميين ومفوضي جلالة الملك التجاريين في أسواقهم ذات الصلة من خلال التواصل مع حكوماتهم المضيفة، وقيادة الوفود التجارية، إضافة إلى استضافة الوفود الوافدة، ولقاء الشركات في المملكة المتحدة، فضلًا عن الضغط بشأن قضايا الوصول إلى الأسواق.