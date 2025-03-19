وزير المالية: زيادة دائمة بنسبة 25% لمعاشات تكافل وكرامة…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الحكومة ستطبق زيادة دائمة بنسبة 25% في قيمة المعاشات الشهرية لمستفيدي برنامج “تكافل وكرامة” اعتبارًا من بداية الشهر المقبل.

وأكد كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم، أن هذه الزيادة ليست إجراءً مؤقتًا، بل خطوة ثابتة تهدف إلى تعزيز الحماية الاجتماعية للأسر المستفيدة، مشيرًا إلى أن الحكومة ملتزمة بتنفيذها بجدية كاملة.

وأضاف أن الدعم الإضافي البالغ 300 جنيه، الذي تم صرفه خلال شهر رمضان، وصل بالفعل إلى جميع المستفيدين المسجلين في البرنامج.