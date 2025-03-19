وزير المالية: تخصيص 3 مليارات جنيه لدعم شراء القطن…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 09:14 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة أتاحت حتى الآن 3 مليارات جنيه لدعم شراء محصول القطن، ضمن خطتها لضمان سعر عادل للمزارعين وتعزيز استقرار القطاع الزراعي.

وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أن الدعم الحكومي يغطي جزءًا من سعر المحصول، بينما يتم سداد الجزء الآخر من قبل المشترين سواء من شركات الدولة أو القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن عمليات الشراء شهدت انفراجة كبيرة خلال الأسابيع الماضية، ومن المتوقع استكمال صرف المبالغ المتبقية خلال الفترة القادمة.

وفي سياق متصل، كشف وزير المالية عن استعدادات الحكومة لموسم توريد القمح المحلي، المقرر أن يبدأ منتصف أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن مجلس الوزراء وافق على زيادة سعر الأردب بواقع 200 جنيه مقارنة بالعام الماضي، ما يجعله أكثر تنافسية من الأسعار العالمية.

وأكد كجوك أن الحكومة جهزت كافة الأموال اللازمة لشراء القمح المحلي، بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والتموين، لضمان حصول المزارعين على مستحقاتهم فور التوريد، بما يحقق الاستقرار في السوق ويدعم الإنتاج الزراعي الوطني.