الحكومة توفر 4 مليارات جنيه لدعم العلاج وتقليص قوائم…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:09 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة خصصت 4 مليارات جنيه لدعم منظومة العلاج على نفقة الدولة وتقليص قوائم الانتظار للمرضى غير القادرين.

وأوضح كجوك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد اليوم الأربعاء، أنه تم توفير مليار جنيه خلال النصف الأول من الشهر الجاري، مما ساهم في علاج نحو 15 ألف حالة من مختلف التخصصات الطبية، بما في ذلك جراحات القلب المفتوح، القسطرة القلبية، زراعة الكبد، جراحات العيون، العظام، والأورام.

وأكد وزير المالية أن الحكومة تستهدف علاج 60 ألف حالة خلال الفترة المقبلة، مع استمرار دعم المزيد من الحالات الحرجة.

وأشار إلى أنه تم تعزيز ميزانية العلاج على نفقة الدولة بإضافة 3 مليارات جنيه، لضمان تقديم الرعاية الصحية للمحتاجين خلال الربع الأخير من العام المالي الجاري.

وتابع أن الحكومة ستعلن مع نهاية أبريل حصيلة الحالات التي تم علاجها في جميع المحافظات، في إطار التزامها بتقديم خدمات طبية متكاملة للمواطنين.