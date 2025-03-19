مال وأعمال

المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال…

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  • المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… 2/5
  • المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… 3/5
  • المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… 4/5
  • المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… 5/5

نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:09 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة قامت بتوفير 1.5 مليار جنيه لضمان وصول دعم إضافي إلى أكثر من 5 ملايين أسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة”، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.

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وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم صرف 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ الصرف بالتزامن مع المعاشات الشهرية لضمان حصول المستحقين على الدعم في الوقت المناسب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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