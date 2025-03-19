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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: صرف 1.5 مليار جنيه لدعم مستفيدي تكافل وكرامة خلال… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:09 مساءً - يارا الجنايني_ أعلن أحمد كجوك، وزير المالية ، أن الحكومة قامت بتوفير 1.5 مليار جنيه لضمان وصول دعم إضافي إلى أكثر من 5 ملايين أسرة مسجلة في برنامج “تكافل وكرامة”، ضمن جهود تعزيز الحماية الاجتماعية.
وأوضح كجوك خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، أنه تم صرف 300 جنيه لكل أسرة مستفيدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تابعت تنفيذ الصرف بالتزامن مع المعاشات الشهرية لضمان حصول المستحقين على الدعم في الوقت المناسب.
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