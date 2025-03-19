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نعرض لكم الان تفاصيل خبر مدبولي يوجه الوزراء بتكثيف الجولات الميدانية في مواقع عمل… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 08:09 مساءً - وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، أعضاء الحكومة بتكثيف جولاتهم الميدانية في مواقع العمل بمختلف المشروعات التنموية والخدمية التي تستهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد رئيس الوزراء استمرار الجولات التفقدية للمصانع والمشروعات الصناعية؛ من أجل تذليل الصعاب، وأية عوائق تحول دون التوسع في تلك المشروعات،
وجدد مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، التأكيد على أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الخاص، وتسعى لتوفير مناخ عمل مناسب له، بما يعزز قدرته على النمو والتطور وزيادة استثماراته، ولذا فالحكومة تسعى ــ بكل جدية ــ إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وتشجيعه على التوسع في استثماراته وتهيئة الفرص المتاحة لذلك.
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