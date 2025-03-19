- 1/10
- 2/10
- 3/10
- 4/10
- 5/10
- 6/10
- 7/10
- 8/10
- 9/10
- 10/10
نعرض لكم الان تفاصيل خبر الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات حتى أول يوم عمل بعد إجازة… من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 03:14 مساءً - أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، مد فترة تقديم الإقرارات الضريبية بحيث يكون الموعد النهائي للتقديم أول يوم عمل يلي الإجازة الرسمية لعيد الفطر المبارك.
وأوضحت في بيان اليوم، أن ذلك يأتي وفقًا لنص المادة رقم (18) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والتي تنص على إذا صادف اخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها.
وأكدت عبد العال، أن المصلحة توفر كافة سبل الدعم الفني لضمان تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا بسهولة ويسر، من خلال خطة شاملة تتضمن تنظيم ندوات مجانية يومية لتوعية الممولين والمحاسبين بكيفية تقديم الإقرارات إلكترونيًا، حيث يقدمها محاضرون محترفون لشرح الإجراءات والإجابة على الاستفسارات.
وأشارت أيضا إلى توفير لجان متخصصة في مختلف النقابات المهنية، ومؤسسات العمل المدني، والغرف التجارية، والاتحادات؛ لتسهيل عملية تقديم الإقرارات الضريبية، هذا بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني عبر مركز دعم التحول الرقمي بلاظوغلي، المجهز بأحدث الإمكانيات التقنية، والذي يشرف عليه فريق متخصص لتقديم المساعدة الفورية للممولين.
ودعت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، جميع الممولين والمسجلين إلى سرعة تقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا عبر الروابط التالية: www.eta.gov.eg
تابعنا على | Linkedin | instagram
https://eservice.incometax.gov.eg
وفي حالة وجود أي استفسارات، يمكن التواصل مع مركز الاتصال التابع للمصلحة عبر الرقم 16395.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الضرائب: مد مهلة تقديم الإقرارات حتى أول يوم عمل بعد إجازة… على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع جريدة حابي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.