رئيسة المفوضية الأوروبية: هناك ضرورة لإعادة تسلح أوروبا…

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:09 مساءً - سي إن بي سي_ قالت رئيسة المفوضية الأوروبية ، أورسولا فون دير لاين، الثلاثاء، أن هناك ضرورة لتسلح أوروبا مجدداً بحلول العام 2030.

وذكرت رئيسة المفوضية خلال كلمة بالأكاديمية الملكية العسكرية الدنماركية بالعاصمة كوبنهاغن “بحلول 2030، لا بد أن تحظى أوروبا بوضع دفاعي قوي”.

وقالت أورسولا فون دير لاين إن خارطة الطريق التي يطلق عليها “الجاهزية 2030 تعني إعادة تسليح وتطوير القدرات اللازمة لامتلاك قوة ردع موثوقة… الجاهزية 2030 تعني امتلاك قاعدة صناعية دفاعية تمثل ميزة استراتيجية. ولكي نستعد للعام 2030، علينا التحرك فوراً”، بحسب وكالة .

وادعت رئيسة المفوضية أن روسيا تستعد لمواجهة مع “الديمقراطيات الأوروبية”، في الوقت الذي تحول فيه الولايات المتحدة تركيزها صوب منطقة المحيطين الهندي والهادي.

وذكرت أن روسيا وسعت قدرتها الإنتاجية العسكرية الصناعية بشكل هائل، مشيرة إلى هذا الاستثمار الروسي “يغذي حرب موسكو في أوكرانيا بينما يعدها لمواجهة مستقبلية مع الديمقراطيات الأوروبية”.