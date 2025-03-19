نعرض لكم الان تفاصيل خبر مع زيادة الطلب على الملاذ الآمن.. الذهب يسجل أعلى مستوى له… من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الأربعاء 19 مارس 2025 02:09 مساءً - سي ان بي سي _ ارتفعت أسعار الذهب لتسجل أعلى مستوى لها على الإطلاق اليوم الأربعاء، وذلك بدعم من الطلب على أصول الملاذ الآمن بغعل التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية، بينما يترقب المستثمرون قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية.

هذا وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 3042 دولاراً للأونصة، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة إلى 3050 دولار للأونصة.

وقفز سعر الذهب، الذي يُعتبر وسيلة تحوط في حالات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، بأكثر من 15% منذ بداية العام.

قلق بشأن الرسوم الجمركية

ويشعر المستثمرون بالقلق حيال تباطؤ اقتصادي وتزايد مخاطر الركود، وذلك بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي يُعتقد أنها ستؤدي إلى تسارع التضخم.

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وتشمل الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب رسوماً ثابتة بنسبة 25% على الصلب والألمنيوم، والتي دخلت حيز التنفيذ في فبراير، ورسوماً متبادلة وعلى قطاعات معينة ستُفرض في 2 أبريل القادم.

التوترات الجيوسياسية

وفي الجانب الجيوسياسي، فقد شنت إسرائيل غارات جوية على غزة، والتي قالت السلطات الصحية الفلسطينية إنها تسببت في مقتل أكثر من 400 شخص، مما أنهى هدوءاً نسبياً قارب الشهرين منذ بدء وقف إطلاق النار، في حين حذرت إسرائيل من أن الهجوم “مجرد البداية”.

قرار الفيدرالي الأمريكي

هذا ومن المتوقع أن يبقي الفيدرالي الأمريكي معدلات الفائدة عند نطاق 4.25% -4.50% في ختام اجتماعه للسياسة النقدية الذي يستمر يومين في وقت لاحق من اليوم.

ويترقب المشاركون في السوق أيضا خطاب رئيس الفيدرالي، جيروم باول، وذلك بعد قرار أسعار الفائدة لاستشراف مسار السياسة النقدية الأمريكية.

المعادن الأخرى

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 33.97 دولار للأونصة، وتراجع البلاتين 0.4% إلى 992.85 دولار، وتراجع البلاديوم 0.1% إلى 966.24 دولار.