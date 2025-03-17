نعرض لكم الان تفاصيل خبر آي صاغة: أسعار الذهب تقلص مكاسبها وعيار 21 يسجل 4215 جنيها من قسم مال واعمال

دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 09:14 مساءً - شاهندة إبراهيم – قلصت أسعار الذهب مكاسبها في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين، حيث ارتفع عيار 21 بنحو 5 جنيهات ليسجل 4215 جنيها، بعد أن سجل في بداية التعاملات نحو 4230 جنيهًا.

جاء ذلك بالتزامن مع تراجع الأوقية في البورصة العالمية، دون مستوى 3000 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها يوم الجمعة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن الأوقية قلصت مكاسبها لتسجل 2985 دولارًا، وهو نفس مستوى ختام الأسبوع الماضي، بعد أن سجلت في بداية التعاملات مستوى 3000 دولار.

وأضاف إمبابي أن عيار 24 سجل 4817 جنيهًا، وبلغ عيار 18 مستوى 3613 جنيهات، فيمَا سجل عيار 14 نحو 2810 جنيهات، وسجل الجنيه الذهب نحو 33720 جنيهًا.

ووفقًا للتقرير الأسبوعي لمنصة «آي صاغة»، فقد ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 2.1 % وبنحو 90 جنيهًا خلال تعاملات الأسبوع الماضي.

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وافتتح عيار 21 التعاملات عند مستوى 4120 جنيهًا، ولامس مستوى 4225 جنيهًا، واختتم التعاملات عند 4210 جنيهات.

في حين ارتفعت الأوقية في البورصة العالمية، بنسبة 2.6 % وبقيمة 75 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2910 دولارًا، ولامست مستوى 3005 دولارات يوم الجمعة 14 مارس كأعلى مستوى في تاريخها، واختتمت التعاملات عند 2985 دولارًا.

وأوضح إمبابي أن ارتفاع أسعار الذهب مرة أخرى لمستوى 3000 دولار، بعد تصحيح الأسعار وجني الأرباح يوم الجمعة، بعد أن سجلت أعلى مستوى تاريخي لها عند 3005 دولارات، قبل أن تتراجع، ولا يزال المعدن النفيس مدعومًا بالطلب على الملاذ الآمن.

أضاف أن المخاوف الاقتصادية والسياسية، ستعزز من قوة الذهب على المدى القريب.

وتترقب الأسواق عن كثب موقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي من السياسة النقدية، وسط توقعات بأن يُبقي البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير بعد خفضها بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر.

وعادةً ما تدعم أسعار الفائدة المنخفضة الذهب من خلال تقليل تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالأصول غير المُدرّة للعائد.

ورفع بنك «يو بي إس جروب» توقعاته لأسعار الذهب إلى 3200 دولار، مع تزايد احتمالات اندلاع حرب تجارية عالمية مطولة، وهو سيناريو يتوقع المحللون أن يدفع المستثمرين إلى شراء المزيد من أصول المعدن النفيس، إذ يعكس النزاع التجاري المتصاعد أهمية دور الذهب كمخزن للقيمة في الفترات التي تسودها الضبابية.

كما دفعت الارتفاعات غير المتوقعة في أسعار الذهب هذا العام البنوك الاستثمارية إلى مراجعة توقعاتها لأسعار الذهب، حيث رفعت أربعة بنوك على الأقل – سيتي بنك، وجولدمان ساكس، وماكواري، وآر بي سي – توقعاتها في الأسابيع الأخيرة.