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نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار من قسم مال واعمال
دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 09:14 مساءً - سكاي نيوز عربية – أبرمت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، الاثنين، اتفاقا نهائيا للاستحواذ على شركة إيزوبيوتك البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية، مقابل مليار دولار، نقدا ودون ديون.
ويشمل المبلغ دفعة أولى قيمتها 425 مليون دولار عند إتمام الصفقة، وما يصل إلى 575 مليون دولار كاعتبار مشروط بناء على مراحل التطوير والتنظيم.
ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2025.
وبذلك ستصير شركة “إيزوبيوتك” تابعة لأسترازينيكا ومملوكة لها بالكامل، وسيكون لها عمليات في بلجيكا.
ومن جانبها، أكدت أسترازينيكا أن الاستحواذ لن يؤثر على توقعاتها المالية لعام 2025.
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جدير بالذكر أن إيزوبيوتك ستساعد أسترازينيكا على توسيع محفظتها للعلاجات الخلوية.
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