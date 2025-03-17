مال وأعمال

أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار

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  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 1/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 2/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 3/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 4/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 5/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 6/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 7/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 8/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 9/10
  • أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار 10/10

نعرض لكم الان تفاصيل خبر أسترازينيكا تستحوذ على إيزوبيوتك البلجيكية مقابل مليار دولار من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الاثنين 17 مارس 2025 09:14 مساءً - سكاي نيوز عربية – أبرمت شركة أسترازينيكا البريطانية للأدوية، الاثنين، اتفاقا نهائيا للاستحواذ على شركة إيزوبيوتك البلجيكية للتكنولوجيا الحيوية، مقابل مليار دولار، نقدا ودون ديون.

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ويشمل المبلغ دفعة أولى قيمتها 425 مليون دولار عند إتمام الصفقة، وما يصل إلى 575 مليون دولار كاعتبار مشروط بناء على مراحل التطوير والتنظيم.

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ومن المتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من عام 2025.

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وبذلك ستصير شركة “إيزوبيوتك” تابعة لأسترازينيكا ومملوكة لها بالكامل، وسيكون لها عمليات في بلجيكا.

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ومن جانبها، أكدت أسترازينيكا أن الاستحواذ لن يؤثر على توقعاتها المالية لعام 2025.

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جدير بالذكر أن إيزوبيوتك ستساعد أسترازينيكا على توسيع محفظتها للعلاجات الخلوية.

 

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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